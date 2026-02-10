De acuerdo con el representante comercial de Estados Unidos, para este país las conversaciones para revisar y ajustar el acuerdo comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) avanzan con el gobierno mexicano, mientras hay mayor dificultad con el lado canadiense. Así lo afirmó a la cadena Fox Business Network Jamieson Greer, quien aseguró que las negociaciones con México por el T-MEC continúan abiertas y separadas de otros conflictos bilaterales. Greer no hizo mención a cuestiones como las diferencias entre el gobierno de EE.UU. y el mexicano respecto de envíos de crudo a Cuba, los temas de la retórica antiinmigrante de Donald Trump (que han tenido un severo impacto en el envío de remesas a México), o las constantes amenazas de Washington de imponer aranceles a productos mexicanos. En lo que fue específico Greer es el clima ríspido entre EE.UU. y Canadá por las constantes amenazas lanzadas por Trump. Más recientemente, el mandatario estadounidense elevó la presión al advertir que podría bloquear la apertura del puente internacional Gordie Howe —una obra de u$s 4,700 millones que conectará Detroit con Windsor, Ontario— en lo que se interpreta como un nuevo capítulo de la disputa comercial con Canadá. Greer dijo a Fox que la discusión sobre la infraestructura fronteriza no forma parte directa de la negociación del T-MEC. “Esta negociación es específica al puente”, afirmó, al intentar separar el conflicto de las conversaciones comerciales formales. En su más reciente mención a México, Greer se refirió al acuerdo entre los dos países sobre explorar oportunidades en minerales críticos. Tanto desde la USTR como desde la Secretaría de Economía, se aseveró que los gobiernos de ambos países acordaron trabajar en un plan de acción conjunto en la materia. “Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente”, dijo Marcelo Ebrard.