En el más reciente capítulo de los acercamientos de la 4T con empresarios y ejecutivos, destaca la reunión que sostuvo el secretario de Economía Marcelo Ebrard con los líderes del Consejo de Empresas Globales (CEG).

Ya en la víspera, Claudia Sheinbaum se había reunido con José Medina Mora, flamante jerarca del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) luego de que la presidenta anunció el Consejo para Detonar la inversión, todo con empresarios locales. Ahora, Ebrard busca cerrar la pinza con los dueños del capital externo invertido en el país.

En la reunión, liderada por Ebrard y Manuel Bravo, director general de Bayer México y presidente del CEG, discutieron sobre las maneras en que se puede reforzar la proveeduría nacional en las cadenas productivas de las grandes empresas extranjeras con presencia en México.

El CEG, que representa a empresas que son responsables de más de la mitad de la inversión extranjera directa en México, también acordó cerrar filas con el gobierno de cara a la revisión del T-MEC y acelerar el aterrizaje de inversiones en el país.

En EE.UU., examen oral de revisión del T-MEC

Y ‘hablando’ del T-MEC, en el Partido Demócrata de Estados Unidos están que trinan porque la Oficina del Embajador Comercial (USTR) avisó al Comité de Finanzas del Senado que su reporte sobre la revisión del acuerdo trilateral lo entregará de manera oral.

De acuerdo con información de Inside Trade, el reporte obligatorio que tiene que entregar al Congreso la USTR, comandada por Jamieson Greer, debe emitirse 180 días antes de que inicie la revisión del T-MEC (1 de julio de 2026).

Los miembros demócratas del Senado estadounidense exigen un reporte por escrito de la USTR, pues ello daría claridad a las políticas comerciales a seguir para la revisión y una eventual renegociación de áreas o la totalidad del tratado tripartita.

“Antes de que Estados Unidos entre en la revisión conjunta con Canadá y México, los miembros del Congreso y el público deberían poder ver un informe escrito que exponga claramente la posición de Estados Unidos”, dijo el senador Ron Wyden.

Roku tienta las aguas del mercado premium

Roku Inc., dueña del ubicuo dispositivo para ver diversos canales de TV y plataformas de streaming, recién lanzó su servicio de suscripciones premium en México.

La empresa, que opera en el país de manera oficial desde 2015 (ya tenía muchos años en el llamado ‘mercado gris’), busca monetizar su amplísima base de usuarios y generar ingresos por medio de la publicidad digital.

Sin embargo como su propio director de Finanzas y de Operaciones, Dan Jedda, reconoce, el mercado mexicano de la publicidad digital es “muy inmaduro”. La empresa afirma que la aceptación de sus dispositivos y televisiones con su sistema operativo es enorme en el país, razón por la cual prevén una buena veta de negocios en las suscripciones premium. En este modelo, la suscripción a Roku es gratuita y lo que el usuario paga es el servicio a las diferentes plataformas de streaming agrupadas en las apps de Roku, que se lleva una comisión por ello.

En una conferencia de inversionistas del Nasdaq, Jedd dijo que México será punta de lanza para sus iniciativas premium en otros mercados a fin de monetizar su huella y su penetración y probar esquemas de publicidad