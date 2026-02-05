En un nuevo acercamiento con Estados Unidos en cuestiones productivas y económicas, México colaborará en un plan de acción para mitigar las vulnerabilidades en la cadena de suministro de los minerales críticos. El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer anunció, junto con el titular de Economía de México, Marcelo Ebrard, este acuerdo que incluye una coordinación entre ambos países para “identificar materiales críticos de interés, explorar pisos de precios” para el comercio de dichos productos y realizar consultas sobre cómo estos precios mínimos pueden incorporarse en acuerdos multilaterales en la materia. Este plan es parte de un acuerdo amplio que incluye a países de la Unión Europea y a Japón con el fin de que estos mercados reduzcan la dependencia de China y blinden sus cadenas de suministro. Los minerales críticos incluyen metales y productos derivados como litio, tierras raras y otros. El plan delineado por Greer busca evitar que caídas fuertes de precios, ya sea por sobreoferta o dumping de China, el mayor poseedor de reservas de este tipo en el mundo, afecten los mercados y las cadenas productivas. Además de los pisos de precio, el plan contempla coordinar reservas estratégicas (stockpiling), compartir información y alinear regulaciones en minería, refinación y comercio de estos minerales. En cuanto al rol de México, cabe destacar que el anuncio se enmarca en la revisión del T-MEC y Greer, con Ebrard al lado, lo presenta como un “plan de acción” a ejecutarse en 60 días. Se habla también de coordinar inversiones, mapeo geológico y respuestas rápidas a disrupciones de suministro, lo que pone a México dentro de la arquitectura norteamericana de seguridad de minerales, al menos en el papel. Los llamados minerales críticos son un eje estratégico de política industrial para EEUU y Canadá y, de acuerdo con expertos, en esa reconfiguración, México aparece más como promesa que como actor consolidado. Y es que en la región T-MEC, EEUU y Canadá cuentan con listas formales de minerales críticos, planes de financiamiento y marcos regulatorios diseñados para acelerar proyectos de litio, níquel, grafito, tierras raras y cobre, entre otros. México, si bien es un productor importante de metales como plata, cobre, zinc y oro, no ha logrado traducir ese potencial en una estrategia clara de minerales críticos. Un proyecto de transporte autónomo promete cambiar la forma en que cruza la carga entre Laredo y México hacia 2032, con la promesa de hacer más eficiente y “verde” uno de los corredores comerciales más activos de Norteamérica. La iniciativa, encabezada por la empresa Green Corridors, contempla un sistema elevado por donde circularán lanzaderas sin conductor que moverán remolques entre terminales especiales a ambos lados de la frontera. Uno de los principales promotores es Samuel García, gobernador de Nuevo León. García ha presentado el corredor como una pieza clave de su agenda de modernización logística, al anunciar el proyecto como un “corredor verde” que irá en paralelo al tren del norte y a la carretera Monterrey–Laredo, articulando la manufactura de Nuevo León con el mercado estadounidense. Además, el gobernador firmó un memorándum de entendimiento con el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y con directivos de Green Corridors para coordinar infraestructura, centros logísticos y el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo. Si el plan se materializa, la revolución no sólo será tecnológica, sino también laboral: en este corredor específico, los contenedores viajarían sobre plataformas sin cabina ni volante, lo que abre preguntas sobre el futuro del empleo en el transporte y la capacitación de choferes. Y, de paso, más de un exportador podría celebrar que, al menos en este tramo, ya no se necesitarán esos “molestos choferes que no saben hablar inglés”, porque el único idioma que hablarán las lanzaderas será el de los algoritmos y los semáforos fronterizos. El excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, en un movimiento con el que el banco busca reforzar su estrategia de gobierno corporativo y supervisión estratégica en el país. El también exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, es consejero de la institución desde 2019. Desde esta posición, Meade encabezará el órgano responsable de vigilar la ruta de negocio, la gestión de riesgos y la alineación regulatoria de la filial mexicana con los estándares globales del grupo. El reajuste en la cúpula del banco coincide con la incorporación de Luis Armando Kuri como jefe de Banca Patrimonial y Premier Internacional, nombramiento efectivo el 20 de febrero. Kuri, con más de 30 años de experiencia en ahorro e inversión y exCEO de Afore Banamex, ha liderado negocios de pensiones y gestión de activos. Su llegada permitirá profundizar la oferta de soluciones de inversión onshore y offshore para clientes de altos ingresos, robustecer la segmentación patrimonial y articular mejor la estrategia comercial con la visión de consejo que ahora encabeza Meade. Meade se inscribe en una lista de personajes de gran calibre que han transitado de la política a puestos relevantes en la banca. Entre ellos figuran Alejandro Valenzuela, exfuncionario en Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, quien pasó también por Banorte antes de recalar en Banco Azteca. Asimismo, Francisco Gil Díaz, quien fue secretario de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox. Él también pasó por el Consejo de Administración de HSBC y luego fue CEO de Telefónica México. Guillermo Ortiz fue secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y después gobernador de Banxico. En la banca privada fue CEO de Grupo Financiero Banorte, por donde también estuvo en el Consejo de Administración Herminio Blanco, exsecretario de Comercio y uno de los negociadores originales del TLCAN (NAFTA).