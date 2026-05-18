El Corte Inglés anunció una bajada de precios en 1300 productos habituales de la cesta de la compra, una medida que llega en un momento en el que los hogares siguen mirando con atención cada ticket del supermercado. La decisión afecta a artículos de consumo diario y busca reforzar la competencia en alimentación, droguería, higiene y otras categorías básicas. La compañía informó en una nota de prensa fechada en Madrid el 18 de mayo de 2026 que esta iniciativa tendrá continuidad y que no se trata de una promoción puntual. Según el comunicado, el objetivo es que sus tiendas mantengan “un equilibrio constante con los precios más competitivos del mercado en cada zona geográfica” y que haya actualizaciones semanales en la selección de productos. La medida se aplica sobre productos de alta rotación y consumo frecuente. En la práctica, apunta a referencias que forman parte de la compra común de muchas familias: alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos de higiene personal y perfumería. La empresa sostiene que la selección fue pensada para tener “un impacto real y directo en el día a día de los hogares”. El anuncio llega con la inflación todavía en el centro de las decisiones de consumo. El Instituto Nacional de Estadística situó la tasa anual del IPC de abril de 2026 en el 3,2%, dos décimas menos que en marzo, mientras la inflación subyacente bajó hasta el 2,8%. Aunque el índice general se moderó, los alimentos y otros productos esenciales siguen condicionando el gasto mensual de los hogares. El comunicado identifica las categorías afectadas. La bajada alcanza a aceites, leche, embutidos, conservas de pescado, conservas de verduras y legumbres, ensaladas preparadas, alimentos infantiles, chocolates, café, refrescos, vinos y alimentos para mascotas, entre otros artículos habituales de la compra. También incluye primeras marcas en áreas como charcutería, bebidas, droguería, higiene y perfumería. Esa amplitud es relevante porque no se limita a una cesta cerrada de alimentos básicos. La estrategia cubre productos de uso cotidiano que muchas veces pesan en el presupuesto sin aparecer como grandes compras: detergentes, cuidado personal, bebidas, artículos de despensa y referencias frescas o preparadas. La compañía vincula esta bajada con una “política activa y permanente de revisión de precios”. Según la nota, las actualizaciones serán semanales y se ajustarán a cada zona geográfica, con el fin de sostener precios competitivos sin abandonar su apuesta por la calidad. Los productos se pueden encontrar en la página web de Supermercados El Corte Inglés, donde también se pueden encontrar una variedad de ofertas para otros productos que no han sido alcanzados por la baja de precios. Cómo se relaciona esta medida con los precios fijos durante 90 días La nueva bajada se suma a otra iniciativa lanzada en abril: precios fijos durante 90 días en más de 300 productos de la cesta diaria. Esa campaña, llamada “Calidad garantizada con precios fijos”, se aplica en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, según informó la propia compañía en su web corporativa. En esa acción previa, la empresa señaló que los productos incluidos se mantendrían estables durante tres meses y que la selección se renovaría periódicamente. También indicó que la cesta abarcaba artículos de distintas categorías y más de 60 productos frescos, lo que refuerza una estrategia más amplia: combinar precios revisados con referencias de precio fijo para dar previsibilidad al consumidor. La diferencia entre ambas medidas está en el enfoque. Los 300 productos con precio fijo funcionan como una garantía temporal durante 90 días. Los 1300 productos rebajados, en cambio, forman parte de una revisión semanal y permanente, con ajustes por zona. Para el comprador, esto puede traducirse en dos beneficios distintos: estabilidad en una parte de la cesta y rebajas dinámicas en otra. La competencia en supermercados se ha vuelto más intensa porque el consumidor compara más, cambia de tienda con facilidad y busca señales claras de ahorro. En ese contexto, bajar precios en productos de primera necesidad no solo tiene efecto económico. También funciona como mensaje comercial en una categoría donde la confianza se gana con continuidad, no con una oferta aislada. El dato de los 1300 productos coloca a El Corte Inglés en una pelea directa por la compra cotidiana, un terreno en el que cada semana cuenta. Si las actualizaciones prometidas se sostienen, la medida puede convertirse en una herramienta útil para quienes hacen compras frecuentes y necesitan ajustar el gasto sin renunciar a marcas conocidas. La clave estará en comprobar en tienda qué referencias entran, cuánto bajan y si esa rebaja se mantiene cuando cambie la semana.