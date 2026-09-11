Las Reglas de Operación 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores sí contemplan una compulsa de datos en sitio, un procedimiento que puede incluir la verificación de información del titular en su domicilio.

El objetivo es confirmar la identidad, la supervivencia, la residencia y el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, el documento oficial no establece que el operativo se realice con abogados ni que alcance automáticamente a todos los programas de pensiones y subsidios.

Qué establecen las Reglas de Operación 2026

El texto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que la Secretaría de Bienestar puede realizar una compulsa de datos para garantizar la personalidad de las personas derechohabientes y comprobar su supervivencia antes de la incorporación y de la emisión de pagos.

La norma también señala que, durante la compulsa de datos en sitio, la atención puede estar a cargo de personas servidoras públicas o prestadoras de servicios asignadas por la Secretaría de Bienestar. Esa es la denominación que aparece en las reglas; no se menciona a abogados como requisito del operativo.

Qué pueden comprobar durante la visita

La revisión busca que los datos registrados coincidan con la situación real del titular. Entre los aspectos que pueden verificarse se encuentran:

Identidad y CURP , con consulta y validación de información ante el Registro Nacional de Población.

Supervivencia de la persona derechohabiente.

Residencia y localización del titular o de su persona auxiliar adulta.

Requisitos del programa, junto con la documentación que corresponda en cada caso.

La compulsa también puede servir para detectar inconsistencias en los datos registrados y confirmar que la persona continúa cumpliendo las condiciones necesarias para recibir el apoyo.

Aplicarán multas a quienes no cumplan con este requisito. ChatGPT

Qué ocurre si no encuentran al titular

Las reglas no indican que una persona pierda la pensión de forma inmediata por no ser localizada en una primera visita. El procedimiento contempla hasta dos intentos de visita domiciliaria en días y horarios distintos cuando se busca confirmar la ubicación del derechohabiente.

Si la persona no es localizada, el pago puede quedar en retención por no localización. Después de dos bimestres en esa situación puede aplicarse una suspensión y, si la falta de localización continúa durante el plazo previsto, una baja definitiva.

La persona titular conserva la posibilidad de aclarar su situación y solicitar la reexpedición o reactivación del apoyo cuando corresponda.

¿La medida incluye a todos los subsidios y tendrá abogados?

No hay base suficiente para afirmarlo. Las disposiciones citadas corresponden específicamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y no describen un operativo general para todos los subsidios.

Además, la expresión personal administrativo y abogados no aparece como una condición de las visitas en las Reglas de Operación 2026. El texto oficial habla de personas servidoras públicas o prestadoras de servicios asignadas por la Secretaría de Bienestar.

También es importante no confundir esta compulsa con una visita fiscal del Servicio de Administración Tributaria ni con otros operativos de gobierno. Cada programa tiene sus propias reglas, autoridades y objetivos de verificación.

Qué hacer si alguien se presenta en el domicilio

Antes de entregar documentos o información, la persona titular o su auxiliar puede solicitar la identificación institucional y preguntar cuál es el motivo de la visita.

Si existe alguna duda, conviene confirmar el trámite mediante los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar o acudir al módulo correspondiente.

Ningún verificador debería pedir contraseñas, NIP, transferencias, depósitos ni pagos para conservar una pensión. La documentación debe entregarse únicamente para el trámite identificado y ante personal cuya función pueda ser confirmada.