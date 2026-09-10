Oficial y confirmado | Educación suspenderá las clases este jueves 10 de septiembre: cierran las aulas para preescolar, primaria y secundaria

El ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya comenzó. Desde el pasado 31 de agosto, millones de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas en México para iniciar un nuevo periodo que contempla actividades académicas, sesiones del Consejo Técnico Escolar, recesos y días de suspensión de labores.

De acuerdo con los calendarios escolares oficiales publicados por la SEP en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ciclo establece una organización distinta para la educación básica y para las instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros. En el primer caso serán 185 días efectivos de clase, mientras que el segundo contempla 190 días.

Regreso a clases en México. SEP

Los estudiantes no tendrán clases los sábados ni los domingos durante el ciclo escolar 2026-2027

¿Los alumnos tiene clase los sábados? No, los estudiantes de educación básica tienen clases de lunes a viernes. Los calendarios oficiales de la SEP para el ciclo 2026-2027 no contemplan jornadas escolares ordinarias los sábados, por lo que no existe una disposición general que obligue a los alumnos a acudir a las aulas ese día de la semana.

Los domingos tampoco forman parte de la jornada escolar, mientras que durante el ciclo también están contemplados distintos días de suspensión de labores docentes y periodos de receso. Por ello, las familias pueden consultar el calendario oficial para conocer exactamente cuándo se interrumpen las actividades escolares y cuándo deben regresar los alumnos. De esta forma, todos los alumnos, padres y profesores, podrán estar tranquilos y armar sus planes de fin de semana ya uqe durante todo el años escolar, estos dos días seguirán siendo libres de aulas.

Sin clases en todo el país | El Gobierno confirmó que las escuelas no abrirán este miércoles 16 de septiembre y los alumnos tendrán día extra de descanso en México. Imagen generada con Gemini IA

Calendario Escolar 2026-2027 para Preescolar, Primaria y Secundaria: 185 días

El calendario correspondiente a preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN), contempla 185 días de clase. El periodo comenzó el 31 de agosto de 2026 y terminará el 9 de julio de 2027.

Antes del inicio de clases, del 24 al 28 de agosto, se realizó la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante el ciclo habrá ocho sesiones ordinarias del CTE:

25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026.

29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

El calendario también contempla suspensiones de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026; así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Además, los estudiantes tendrán dos periodos de receso escolar:

Del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 , con regreso a clases el 7 de enero.

Del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Otro dato importante para las familias es que las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028 se llevarán a cabo del 2 al 12 de febrero de 2027.

México no tiene clases los sábados SEP

Calendario Escolar 2026-2027 para Educación Normal: 190 días

El segundo calendario corresponde a las instituciones de educación normal y demás centros dedicados a la formación de maestras y maestros de educación básica, tanto públicos como privados incorporados al SEN.

Para estas instituciones, la SEP estableció un periodo de 190 días, con inicio de clases el 31 de agosto de 2026 y conclusión el 13 de julio de 2027.

A diferencia del calendario de educación básica, este documento contempla previamente un Periodo de Planeación y Habilitación Docente, que se desarrolló del 17 al 28 de agosto de 2026.

En ambos casos, los calendarios permiten identificar los días destinados a las actividades académicas y los periodos en que se suspenden las labores. Los sábados y domingos no aparecen como días ordinarios de clases, por lo que el calendario escolar 2026-2027 no establece una obligación general para que los estudiantes acudan a la escuela esos días.