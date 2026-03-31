El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente —tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán— no solo elevó la volatilidad global, también abrió una ventana de oportunidad de corto plazo para Orbia Advance Corporation. En apenas cuatro semanas, las acciones de la petroquímica mexicana acumulan un rally de 18.5% en la Bolsa Mexicana de Valores, al pasar de 17.98 a 21.33 pesos por unidad. Detrás del movimiento hay dos catalizadores claros. Por un lado, el repunte en los precios del petróleo. Por el otro, las disrupciones en la cadena de suministro derivadas del conflicto, factores que han impulsado las valuaciones del sector. De acuerdo con analistas de Citi, la compañía ha sido una de las beneficiadas por este contexto. Sin embargo, el escenario no está exento de riesgos. “El conflicto reciente en Medio Oriente podría proporcionar un beneficio temporal en la expansión de márgenes y acelerar el ritmo de racionalización de capacidad para normalizar la sobreoferta”, advirtió Fitch Ratings. En el último año, los títulos de Orbia han oscilado entre 11.60 y 22.15 pesos, lo que refleja un entorno de alta volatilidad. Si bien el consenso del mercado identifica una oportunidad momentánea, también destaca la necesidad de cautela ante factores estructurales. En este sentido, estrategas de Barclays recortaron recientemente su estimación de EBITDA, presionada por un desempeño más débil en la división de Soluciones Poliméricas. “El principal riesgo está vinculado al entorno macro: si el conflicto se prolonga y las presiones inflacionarias mantienen tasas elevadas, la compañía podría enfrentar un escenario más complejo”, señalaron. A pesar de ello, la visión de mediano plazo se mantiene constructiva. Los analistas anticipan una recuperación apoyada en mayores precios de venta, particularmente en el PVC. Desde Signum Research estiman que la guía de EBITDA de Orbia se ubica entre u$s1,100 y u$s1,200 millones, sujeta a un entorno favorable de precios y al desempeño de la división de Fluor. En términos de valuación,Barclays proyecta un precio objetivo de 23 pesos por acción a 12 meses, lo que implica un potencial de alza cercano al 7.8% respecto al cierre del 30 de marzo. Sin embargo, los fundamentales aún generan señales mixtas. La semana pasada, Fitch Ratings rebajó la calificación de la empresa de “AA+” a “AA”, al considerar un desempeño operativo más débil y mayores niveles de apalancamiento en un entorno desafiante y con sobreoferta de PVC. La perspectiva estable, no obstante, reconoce la capacidad de la compañía para recomponer su flujo de caja, apoyada en eficiencias internas y la desinversión de activos no estratégicos. Este último factor también ha dado soporte a la acción. A inicios de febrero, trascendió que el empresario chino Haoyu Wang —vinculado a Dayu Irrigation— explora, junto con el fondo Hopu, la posible adquisición del negocio de riego por goteo de Orbia por alrededor de u$s1,400 millones. La operación, sin embargo, no ha sido confirmada por la empresa.