El pacto voluntario entre el Gobierno Federal y los gasolineros del país para poner un máximo al precio del diésel todavía no se cumple, pues el precio promedio de este combustible se mantiene por encima del nivel acordado la semana pasada. El 31 de marzo, Pemex, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda alcanzaron un acuerdo con el sector privado para mantener el precio del diésel por debajo de MXN 28.30 por litro. Sin embargo, de acuerdo con datos de PetroIntelligence, el promedio nacional se ubica en MXN $28.77, aunque Alejandro Montufar, CEO de la consultora, asegura que hacia finales de la semana, el precio convergerá al objetivo del acuerdo. El diésel es un combustible que se utiliza primordialmente para el transporte de mercancías, pasajeros y en la industria, por lo que su consumo impacta directamente en la actividad económica y las variaciones en su precio pueden desencadenar un efecto de incremento en el valor de las mercancías que se consumen de forma cotidiana, dijo el directivo. En entrevista, Montufar explicó que el precio del combustible no se ha ajustado todavía a los niveles acordados debido a factores como el precio al mayoreo del inventario existente en las estaciones de servicio, los costos logísticos y la falta de infraestructura. Por una parte, explicó, los precios al mayoreo, es decir el valor al que las gasolineras le compran a Pemex, se ubicó en MXN $26.70 por litro hace 15 días, a lo que se le deben sumar dos pesos de margen de ganancia de los gasolineros. Por ello, el precio al público se ubica en los rangos actuales. “El viernes pasado, hace unos 3 días, se actualizaron los precios de mayoreo derivado del acuerdo con el gobierno y del incremento en los estímulos fiscales, lo que generó que los precios de mayoreo ahorita estén en MXN $26.40”, dijo. Por ello, a partir del sábado pasado se detuvo el incremento en el precio del diésel, cuando en semanas previas el precio aumentaba hasta cinco centavos diarios. La lentitud en el cambio del precio, dijo, se debe a que las estaciones de servicio tienen un inventario que compraron a precios más altos, por lo que, conforme las gasolineras compren diésel a precio más bajo, el valor al público será menor. Así, el precio podría llegar a los niveles acordados hacia el final de esta semana, dijo. Otro factor a considerar, añadió, es que hay zonas como Baja California Sur o Quintana Roo, no cuentan con infraestructura suficiente, lo que encarece los costos logísticos. En esas zonas, aclaró, será muy complicado que el precio del diésel baje a los niveles acordados, debido a que los costos logísticos son muy altos. En el caso de Quintana Roo, Montufar mencionó que no existen Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex, lo que encarece el transporte, mientras que en Baja California Sur, el traslado de combustibles se complica, debido a que las distancias que tienen que recorrer las pipas son muy largas.