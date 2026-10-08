Mildred Villegas, Directora de Unilever de México y Foods LATAM (tercera de der. a izq.), en el reconocimiento entregado en Merco Empresas México 2026.

En la entrega del ranking Merco Empresas México 2026, Unilever de México volvió a posicionarse en el primer lugar del sector de consumo masivo, una posición que mantiene desde hace seis años de manera consecutiva.

El resultado, dijo la empresa en un comunicado, refleja el impacto de sus operaciones locales dentro del panorama corporativo del país, un mercado estratégico para la firma global.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) se ha consolidado desde su creación en 1999 como uno de los instrumentos de referencia para evaluar la percepción y el desempeño de las corporaciones en Iberoamérica.

u metodología multistakeholder integra evaluaciones de directivos, analistas financieros, periodistas de información económica, ONG, sindicatos y consumidores, además de auditorías objetivas de indicadores financieros y de gestión.

En este contexto, figurar en los primeros puestos responde no solo al volumen de ventas o a la penetración de marca, sino a la evaluación integral de aspectos como la gobernanza, la atracción de talento y la sostenibilidad operativa.

En 2025, Unilever anunció una inversión de 30 mil millones de pesos en México entre 2025 y 2028, destinada a ampliar capacidades productivas, generar empleos y acelerar la innovación sustentable. Entre los proyectos se encuentra una nueva planta en Salinas Victoria, Nuevo León, que contempla la generación de 1,200 empleos directos e indirectos.

Dentro del balance operativo presentado por la compañía, destacan sus más de seis décadas de presencia en México, donde opera cinco plantas de producción y emplea a más de 7,000 colaboradores. Entre los factores evaluados para la medición de este año figuran iniciativas enfocadas en el desarrollo de talento joven mediante programas como U-LEAD y ULIP, así como avances en la representación equitativa en liderazgos, con un 55% de puestos gerenciales y directivos ocupados por mujeres.

“En Unilever la reputación y el desempeño del negocio van de la mano. La confianza de nuestros consumidores, la fortaleza de nuestras marcas y nuestra capacidad para innovar y atraer el mejor talento, nos ayudan a construir relaciones sólidas para seguir creciendo en el largo plazo”, señaló Mildred Villegas, Directora de Unilever de México y Foods LATAM.

En el ámbito operativo e industrial, la empresa ha incorporado flotas de tractocamiones eléctricos en el Valle de México e infraestructura de eficiencia energética en instalaciones como su planta de desodorantes en Morelos, orientada a reducir emisiones de CO2 mediante concentradores solares y la optimización de procesos térmicos.

Con este resultado, Merco revalida la posición de la compañía en el mercado nacional, en un entorno dinámico donde la reputación corporativa depende cada vez más del equilibrio entre el desempeño financiero y la sostenibilidad a largo plazo.