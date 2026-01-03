Desde este 1 de enero de 2026, el nuevo Salario Mínimo en México ya es una realidad. El Gobierno federal puso en marcha el ajuste aprobado en diciembre por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

El incremento contempla un aumento del 13% para el Salario Mínimo General, SMG, y del 5% para la Zona Libre de la Frontera Norte, ZLFN, medida que, de acuerdo con las autoridades, forma parte de la política de recuperación salarial impulsada en los últimos años.

El salario mínimo en México aumentará en enero de 2026.

¿Cuánto es el salario mínimo en 2026?

Con la entrada en vigor del nuevo tabulador, el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, lo que equivale a un ingreso mensual aproximado de 9,582.47 pesos, según datos oficiales difundidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo aumentó de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que representa un ingreso mensual de alrededor de 13,409.80 pesos.

El Gobierno de México se destaca que “hoy entra en vigor el nuevo salario mínimo”, subrayando el impacto directo del ajuste en millones de trabajadores.

Presidenta de México. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

¿Cómo se determinó el aumento al salario mínimo?

La CONASAMI explicó que el aumento del salario mínimo general se integró a partir del monto vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación, MIR, de 17.01 pesos, así como un incremento adicional por fijación del 6.5 por ciento.

De acuerdo con el organismo, el MIR “tiene como única finalidad la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos” y precisó que esta cantidad “no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales ni municipales”.

En el caso de la ZLFN, la CONASAMI confirmó que “el incremento autorizado es del 5 por ciento”, vigente también desde el 1 de enero de 2026.

Desde este 1 de enero de 2026, el nuevo salario mínimo en México ya es una realidad. El Gobierno federal puso en marcha el ajuste aprobado en diciembre por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Gobierno de México

El Consejo de Representantes determinó que los salarios mínimos profesionales, correspondientes a 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, se incrementarán en el mismo porcentaje que los salarios generales de su respectiva área geográfica.

Con este ajuste, el Gobierno de México se sostiene en su estrategia de mejora salarial, al señalar en comunicaciones oficiales que “la justicia salarial avanza”, al tiempo que busca reducir la pobreza laboral y garantizar mejores condiciones de vida para las y los trabajadores del país.