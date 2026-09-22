Banamex y la Fundación Alfredo Harp Helú conmemoraron el 30 aniversario del programa Home Run Banamex.

Lo que debes saber:

Inversión social histórica: A lo largo de 30 años , el programa Home Run Banamex ha destinado $607 millones de pesos para apoyar causas de salud, educación, medio ambiente y desarrollo comunitario.

Impacto social: Las donaciones conjuntas de Fomento Social Banamex y la Fundación Alfredo Harp Helú han beneficiado a más de 2,000 organizaciones y 2 millones de personas en México.

Compromiso a futuro: Durante el evento del trigésimo aniversario, Alfredo Harp Helú anunció la intención de incrementar los donativos y participantes de cara a los próximos años.

Desde hace 30 años, cada turno al bat de los Diablos Rojos del México y de los Guerreros de Oaxaca representa una posibilidad más para que instituciones de la sociedad civil y mexicanos que requieren ayuda reciban apoyos económicos, a través del programa Home Run Banamex.

Redes

A través de las novenas capitalina y la oaxaqueña de la Liga Mexicana de Beisbol, Fundación Alfredo Harp Helú y Fomento Banamex, cada vuelacercas conectado ha representado un apoyo económico.

De acuerdo con Edgardo del Rincón, director general de Grupo Financiero Banamex, en los 30 años de vigencia del programa Home Run Banamex, las fundaciones han donado MXN $607 millones en beneficio de dos millones de personas, a través de 2,035 organizaciones.

“Los avances que México ha alcanzado en las últimas décadas de bienestar, derechos y oportunidades, son resultado del esfuerzo compartido de todos los sectores y particularmente de una sociedad civil cada vez más activa y comprometida”, destacó Del Rincón.

Los donativos del programa, añadió, se destinan a programas de salud, educación, desarrollo comunitario, deporte y medio ambiente.

Durante el trigésimo aniversario del programa, detalló el directivo, las fundaciones beneficiaron a 80 organizaciones.

Alfredo Harp buscará incrementar las donaciones

En su participación en el evento conmemorativo, Alfredo Harp Helú, creador del programa, dueño de los Diablos Rojos del México y exdirector de Banamex, resaltó que tiene el objetivo de incrementar las donaciones que hace la fundación que lleva su nombre a través del programa.

“Yo los trataré de convencer de que podamos aumentar más participantes y más donativos para el futuro, porque creo que es nuestra obligación y como empresarios comprometidos socialmente, vamos a lograrlo”, comentó.

Banamex volverá a la cima

Alfredo Harp Helú confió en que después de la escisión de Citi, Banamex volverá a estar entre los primeros lugares nacionales de la banca.

“Afortunadamente, va a entrar un cambio en el cual la mayoría de accionistas y de colaboradores van a estar trabajando para Banco Nacional de México”, comentó.