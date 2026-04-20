Dos de los sectores más afectados por las políticas arancelarias de Donald Trump tuvieron una oportunidad de oro para conversar con el Embajador Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien está de visita de trabajo en México. Los sectores automotriz y acerero fueron los principales actores dentro de la visita que realizó Greer como parte de las pláticas entre México y Estados Unidos previo a la revisión formal del TMEC. “Tuvimos el día de hoy las reuniones previstas que fueron esencialmente una reunión de trabajo con la industria del acero. En donde la industria del acero les planteó lo que está ocurriendo como efecto de la 232. Fue una muy buena reunión. Luego también tuvimos una reunión con la industria automotriz. La industria automotriz hizo lo propio porque era importante tener ese diálogo para que esas industrias directamente puedan decir lo que piensan”, mencionó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía al final de la reunión de trabajo. El funcionario recordó que estos dos sectores tienen un arancel especial por la norma 232, que habla de la seguridad nacional de Estados Unidos. Las exportaciones acereras de México hacia ese país se desplomaron 33%, debido a un arancel de 50% aplicado al material de origen mexicano. Mientras tanto, el sector automotriz paga un arancel establecido en 25%, lo que el año pasado desplomó las exportaciones en 2.7%, lo que significó la primera caída desde la pandemia. Estos dos sectores mantienen la tendencia negativa en el primer trimestre de este año y han sido los más afectados por los aranceles del presidente de Estados Unidos. Debido a los avances alcanzados en las primeras dos reuniones, Ebrard dijo que se iniciarán las negociaciones formales en la semana del 25 de mayo, para estar “en tiempo y forma”. Ebrard Casaubón mencionó que el Embajador Comercial de Estados Unidos también sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Greer hizo un breve resumen de los avances de las primeras dos rondas de conversación. “Explicó los temas que vamos a tratar. De las reglas de origen hasta las exportaciones de México de azúcar. También él planteó lo que al sector le preocupa, al sector agropecuario. Y también revisamos propiedad intelectual y los temas principales que hay en ese momento”, comentó Ebrard. “El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien. A juzgar por lo que hoy viene esta reunión con la presidenta”, dijo el funcionario. Finalmente, el Embajador Comercial de Estados Unidos también tuvo audiencia con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la American Chamber of Commerce.