México y Estados Unidos decidieron adelantar tres meses y medio el inicio de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), con una primera ronda bilateral de conversaciones formales para revisar el acuerdo tripartito. En un mensaje en sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que el 16 de marzo se realizará una primera ronda bilateral de conversaciones formales, mismas que estaba programadas originalmente para el 1 de julio. “De manera que tendremos esa ronda, vamos a tratar temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración a esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, y también vamos a hablar de la seguridad en esas cadenas de suministro”, aseguró el funcionario mexicano. Además, la Embajada Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), envió un comunicado en el que confirmó la primera ronda de discusiones bilaterales para la revisión conjunta del TMEC. “Los ministros instruyeron a los negociadores que inicien una discusión preliminar sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo beneficien principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de las importaciones de fuera de la región, el fortalecimiento de las normas de origen y la mejora de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte”, detalló el comunicado del USTR. Los ministros esperan que los negociadores celebren la primera reunión la semana del 16 de marzo y se reúnan regularmente a partir de entonces como parte de la Revisión Conjunta. La decisión binacional de adelantar la revisión del TMEC es una buena señal, debido a que es un indicio de que ya existen acuerdos bilaterales. “Va a ser muy importante la revisión de los aranceles que tiene Estados Unidos, especialmente en la industria automotriz, una industria clave para la revisión. Lo mejor sería que se eliminaran, pero hasta ahora se ve poco probable”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. La especialista mencionó que es probable que se endurezcan las reglas de origen para el sector y es posible que se extiendan a otras industrias, como la de cómputo, en la que se incrementaron las exportaciones 86% el año pasado y que salvaron el año de la industria manufacturera y el crecimiento económico. La especialista explicó que un riesgo que corre la industria del equipo de cómputo es la dependencia de la cadena productiva que se concentra en Asia.