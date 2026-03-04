Petróleos Mexicanos (Pemex) dio un fuerte impulso al mercado de deuda corporativa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en un arranque de 2026 que logró modificar los movimientos habituales en el mercado local. Tan solo en febrero, la BMV registró su mejor segundo mes del año en colocaciones de largo plazo, con 96,272 millones de pesos. En el segmento de corto plazo, las emisiones sumaron 29,773 millones de pesos a través de 111 operaciones, de acuerdo con cifras de la plaza bursátil. El dinamismo no se limitó a un solo mes. En el primer bimestre de 2026, las colocaciones de largo plazo alcanzaron 111,025 millones de pesos distribuidos en 20 emisiones, lo que representa un crecimiento superior a 640% frente al mismo periodo de 2025, cuando apenas se colocaron 15,000 millones de pesos. Para James Salazar, subdirector de Análisis Económico en Kapital Grupo Financiero, el repunte del mercado de deuda obedece a una combinación de factores. Por un lado, el regreso de Pemex a la BMV tras siete años de ausencia por un impasse generó un efecto de confianza entre empresas e inversionistas. “El hecho de que Pemex haya regresado genera un efecto de contagio positivo en otros sectores, que se animan a colocar o emitir deuda”, explicó. Por otro lado, la necesidad de refinanciamiento corporativo —ante vencimientos previos de bonos— coincidió con el ciclo de recortes en la tasa de interés del Banco de México (Banxico), lo que abrió una ventana atractiva para emitir deuda en el mercado de capitales. “Estas bajas abrieron la oportunidad para que, a estos niveles, la tasa de interés fuera más atractiva”, agregó el estratega. A ello se suma el desempeño del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que ha marcado nuevos máximos históricos, fortaleciendo el apetito por activos locales. La emisión que disparó la comparativa fue la de Pemex, con tres bonos por 31,500 millones de pesos, marcando el regreso de la petrolera más endeudada del mundo al centro bursátil mexicano. Al rally se sumaron emisoras clave del sector consumo como Grupo Bimbo, Coca-Cola Femsa (KOF), Arca Continental y Sigma Alimentos, que en conjunto colocaron 41,500 millones de pesos. También destacó el regreso de Cemex, con una emisión por 5,500 millones de pesos destinada al refinanciamiento y fortalecimiento de su estructura financiera. En el sector financiero participaron BBVA México con 15,000 millones de pesos y VW Leasing con 2,500 millones. “La participación de sectores como energía, consumo, banca e infraestructura impacta positivamente en la actividad productiva del país, y en donde la Bolsa Mexicana de Valores tiene un papel relevante para impulsar el crecimiento de México y sus empresas”, señaló la plaza bursátil en un documento.