El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció hoy martes que Uruguay enviará corned beef a Cuba en avión, en el marco de la ayuda humanitaria que inició días atrás con el embarque de 15 toneladas de leche en polvo.

En la tarde de ayer, lunes, llegó a La Habana un barco con ayuda humanitaria desde México, que llevaba también la colaboración que dispuso el gobierno de Orsi.

El envío realizado por Uruguay consistió en 15 toneladas de leche en polvo, en el marco de la compleja situación económica y social que atraviesa la isla.

En los últimos meses, Cuba ha enfrentado problemas vinculados al abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de reiterados cortes de energía y un deterioro de las condiciones de vida de la población.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su “más profundo agradecimiento” a los gobiernos de México y Uruguay por el envío de un nuevo cargamento de ayuda solidaria destinado a la isla, en un contexto marcado por la crisis económica, las dificultades de abastecimiento y el endurecimiento de las sanciones impulsadas por EEUU contra el gobierno cubano.

“En nombre del pueblo cubano expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño”, escribió en su cuenta de X Díaz-Canel.

En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de #México y #Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño.



Este donativo, que llega en días muy difíciles para #Cuba por el impacto… pic.twitter.com/0KiQRudzti — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026

“Este donativo, que llega en días muy difíciles para Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región”, agregó.

“Nuestro más sincero reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su liderazgo y firme compromiso, así como al gobierno de Uruguay por sumarse a esta iniciativa. En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que #CubaNoEstáSola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera”, concluyó Díaz-Canel.