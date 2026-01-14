Femsa señaló que esta integración forma parte de su estrategia para fortalecer su propuesta de valor en un entorno digital.

Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia de FEMSA, anunció su incorporación a la plataforma de delivery Uber Eats, a través de la cual ofrecerá entregas a domicilio en más de 25 ciudades del país. La alianza permitirá a los consumidores acceder a cerca de 3,000 productos, que van desde botanas, refrescos y pan dulce, hasta artículos de higiene personal, limpieza y alimentos para mascotas.

La compañía señaló que esta integración forma parte de su estrategia para fortalecer su propuesta de valor en un entorno digital, misma que no requerirá de inversiones relevantes en infraestructura propia, en un contexto marcado por el cambio en los hábitos de consumo y la creciente demanda de conveniencia inmediata.

“Esta colaboración con Uber Eats nos permite complementar y fortalecer nuestra propuesta de valor en un entorno digital, adaptándonos a los nuevos hábitos de consumo y ofreciendo una experiencia más conectada, simple y útil para nuestros clientes”, dijo Cynthia González, gerente de e-commerce de Oxxo México.

De acuerdo con el documento, durante la temporada decembrina —periodo clave para el consumo— la alianza permitió la entrega de más de 85,000 cervezas, 80,000 litros de refrescos y 75,000 bolsas de botanas, que se consolidaron como los tres productos más demandados a través de la plataforma.

Desde Uber Eats, la compañía destacó que el acuerdo refuerza su apuesta por el retail de proximidad. “Este lanzamiento refleja nuestra misión de hacer que la conveniencia sea aún más accesible para millones de personas en su día a día en México”, señaló Paola Aguilar, directora de Retail de Uber Eats.

En ese sentido, la propuesta conjunta apunta a cubrir tanto necesidades cotidianas como momentos de consumo ligados a eventos culturales y deportivos. Esto incluye la reciente incorporación de Uber Eats como aliado del programa World Cup Host City Monterrey, rumbo al Mundial 2026, una alianza que refuerza la presencia de la plataforma.

Oxxo forma parte de la División Proximidad y Salud de FEMSA, que opera cadenas de pequeño formato en América Latina y Europa, entre ellas Bara, además de estaciones de servicio bajo la marca Oxxo Gas en México y, en el mercado europeo, tiendas de conveniencia y servicios de alimentos a través de Valora.

En su más reciente conferencia con analistas, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general entrante de FEMSA, explicó que la compañía avanza en un plan de mediano y largo plazo para fortalecer la relevancia de Oxxo y ampliar su propuesta de valor frente a un entorno cada vez más competitivo.

“Creemos que podemos ampliar nuestra relevancia y el alcance de nuestra propuesta de valor, garantizando al mismo tiempo la asequibilidad de una manera más integral”, sostuvo el ejecutivo.

Entre los ejes de esta estrategia se encuentran el fortalecimiento de su posición competitiva en categorías clave como cerveza, refrescos y snacks, la búsqueda de precios más competitivos y la implementación de campañas comerciales más agresivas, tanto en el canal físico como en el digital.