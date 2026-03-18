El Mundial 2026, del cual México será una de las sedes, moverá la gráfica de crecimiento en el mercado de telecomunicaciones. El evento deportivo es una oportunidad para que Izzi revierta el bajo crecimiento de 0.8% que registró al cierre del cuarto trimestre de 2025. Megacable es la empresa en esta industria que más está creciendo. Según su reporte financiero, tuvo un incremento de 9.3%. Mientras que Telcel creció 7% y Totalplay, 5.6%. A unos meses de su fusión con Sky –especializada en servicios de televisión y conectividad satelital— Izzi busca retomar su liderazgo en el mercado y poner distancia de la competencia que representan Totalplay y Megacable en el segmento de conectividad fija y móvil, así como de servicios de televisión de paga. “El Mundial va a empujar a que la gente quiera más y mejor internet. Ya hay una penetración del 81% de los hogares”, aseguró Fernando Esquivel, market research director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU). Megacable y Totalplay muestran mayor crecimiento en casas pasadas (hogares o establecimientos comerciales donde llega su infraestructura de conectividad) y mayor porcentaje de fibra óptica, de acuerdo con el reporte de The CIU sobre el sector de telecomunicaciones al cuarto trimestre de 2025. “Lo que vemos aquí es que el tema de las casas pasadas está cambiando muchísimo. Antes veíamos que Izzi le daba una paliza a Mega y a Totalplay en el número de casas pasadas, hoy prácticamente ya están iguales”, agregó Esquivel, en una reunión con medios de comunicación. El analista de The CIU compartió que mientras Izzi cuenta con 20 millones de casas pasadas, las inversiones de Megacable y Totalplay han hecho que alcancen 19.2 millones y 19.5 millones, respectivamente. Ambas empresas con gran porcentaje de fibra. El crecimiento anual del segmento de banda ancha fija fue de 4.1% durante el cuarto trimestre de 2025, sumando 31 millones de usuarios. En ediciones pasadas de la Copa Mundial, había una exclusividad de Sky, que acaparaba la transmisión. Sin embargo, debido al cambio de preferencias de los consumidores y a la caída de 9.3% anual de la televisión de paga, la empresa propiedad de Televisa viene saliendo del escenario, pero dando paso a la plataforma de streaming, ViX, que transmitirá la totalidad de los 104 partidos. Si el segmento de televisión de paga sigue subsistiendo es en gran medida por los servicios de empaquetamiento que incluyen conectividad a internet y las plataformas de streaming. Al cuarto trimestre de 2024 sólo creció 0.6%. “ViX es prácticamente la casa del Mundial para México. Entonces, si bien hace dos o tres semanas publicamos que era el número uno en rotación de suscripciones en los últimos 6 meses, pues ahorita vamos a ver otra historia”, dijo Radamés Camargo, analysis manager de The CIU. Entre las plataformas con mayor proporción del total de suscripciones canceladas destacan ViX Premium (28.6%), Disney+ (21.4%) y Amazon Prime Video (17.9%), seguidas por Apple TV (14.3%) y Netflix (10.7%). “Eventos deportivos, realities o estrenos de contenidos relevantes detonan altas temporales que no necesariamente se traducen en permanencia sostenida. Una vez concluido el ciclo de interés, el usuario cancela el servicio y migra hacia otra oferta”, escribió Ernesto Piedras, director general de The CIU, en un reciente análisis sobre la rotación de las suscripciones de streaming. Sin embargo, “este verano nadie va a querer cancelar su suscripción a ViX o incluso van a querer contratar el servicio de Izzi porque ahorras de alguna manera teniendo ambos servicios, pues pueden generar algún tipo de promoción o descuento para los usuarios”, añadió Camargo. Aunque TV Azteca ha dicho que transmitirá 32 partidos del mundial, Televisa tiene los derechos para transmitir la totalidad de los encuentros mundialistas. A la competencia por la atención de los espectadores se suma YouTube, que hoy dio a conocer que podrá publicar resúmenes extendidos de los encuentros, material detrás de cámaras y shorts. Además, por primera vez tendrán la opción de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus propios canales de YouTube, e incluso emitir una selección de encuentros completos. Ernesto Piedras anticipa que una vez que pase el Mundial las suscripciones de ViX podrían caer en picada como ocurría con Sky. “El fenómeno de Sky era transitorio. Pasaba el Mundial y venía un desplome en las contrataciones”. Pero si logra posicionar otros contenidos como La Casa de los Famosos, ViX podría mantener las suscripciones, aseveró Camargo.