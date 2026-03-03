Las Águilas del América recibieron una ”goliza” en el cierre del cuarto trimestre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Grupo Ollamani, controladora del popular club de fútbol, del negocio de juegos y de editoriales; reportó una caída de 1.1% en sus ingresos, que se ubicaron en 1,633 millones de pesos al cierre del periodo. La pérdida neta mayoritaria se redujo frente al año previo, al pasar de 186 millones a 125 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero. Por segmentos, 49% de los ingresos provinieron del negocio de juegos y sorteos —principalmente de PlayCity—, mientras que el Club América aportó 35%. En menor proporción, 10% correspondió a Editorial Televisa e Intermex. “El reporte presentó retos importantes”, explicó Brian Rodríguez, analista bursátil en Monex. La empresa enfrentó una base de comparación “difícil”, luego del buen desempeño deportivo y comercial del club en periodos previos. La utilidad de operación se vio presionada en los tres frentes de negocio. El segmento Fútbol —que incluye ingresos por publicidad, patrocinios, taquilla y esquilmos— fue el principal lastre, al desplomarse 107% en el cuarto trimestre de 2025. Le siguió Juegos, con una contracción de 9.5%. En el acumulado anual, la compañía pasó de una pérdida operativa de 133 millones de pesos al cierre de 2024 a 339 millones de pesos en 2025. Tras la publicación del reporte, las acciones retrocedieron 0.39% a 75.7 pesos por unidad hacia las 13:32 horas en Ciudad de México; sin embargo, al cierre revirtieron la tendencia y avanzaron 0.65%, para ubicarse en 76.5 pesos. Rodríguez agregó que los resultados también reflejan una inversión cercana a 1,000 millones de pesos destinada a la modernización del Estadio Banorte, en preparación para el Mundial de 2026. A ello se suman costos por el traslado temporal a otro recinto, gastos asociados al cambio y un menor aforo, factores que presionaron los ingresos en el corto plazo. No obstante, el analista considera que el panorama de largo plazo luce atractivo. “Conforme se normalicen las operaciones, se reduzcan los costos extraordinarios y se diluya el capex, la rentabilidad podría mostrar una recuperación gradual”.