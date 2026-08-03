Encontrar una tela blanca o negra colgada de la ventana, el espejo lateral o la antena de un auto puede despertar la curiosidad de otros conductores. Aunque no forma parte de las señales oficiales de tránsito, este distintivo conserva un significado especial en distintos países y sigue utilizándose como una tradición vinculada al duelo.

En la mayoría de los casos, se trata de un crespón negro, un símbolo que identifica a personas que atraviesan la pérdida de un ser querido o a vehículos que participan en un cortejo fúnebre. Su objetivo es informar esta situación a quienes circulan alrededor y fomentar una actitud de respeto durante el trayecto.

Colgar una tela negra en la ventana de un coche en movimiento | Qué significa y para qué sirve

¿Qué significa la tela negra en la ventana de un auto?

El crespón negro consiste en una cinta o trozo de tela que suele colocarse en alguna parte visible del vehículo, como la antena, el espejo retrovisor o una de las ventanas.

Tradicionalmente, este símbolo se utiliza para indicar que:

El conductor o su familia se encuentran de luto por el fallecimiento de un ser querido.

El vehículo forma parte de un cortejo fúnebre que acompaña el traslado de una persona fallecida hacia el cementerio o crematorio.

Aunque hoy en día su uso es menos frecuente que en el pasado, esta costumbre continúa vigente y mantiene el mismo significado de respeto y solidaridad.

Detalles de la tradición del colgar un listón negro en el auto

El origen de la tela negra proviene del siglo XIX, durante la época victoriana en el Reino Unido. En aquel entonces era habitual colocar telas negras en puertas, balcones y ventanas para hacer público que una familia se encontraba de luto.

Con el paso del tiempo, esta práctica se extendió a otros ámbitos, como la vestimenta, las ceremonias conmemorativas y, posteriormente, los autos. El nombre “crespón” hace referencia al tejido de color negro con el que tradicionalmente se elaboraban estos lazos.

En la actualidad, además de los funerales, este símbolo también puede utilizarse en homenajes y actos de recuerdo.

¿Qué diferencia existe con una tela blanca?

La tela negra y la tela blanca tienen un significado distinto en el automóvil.

Mientras el listón negro simboliza el luto o la participación en un cortejo fúnebre, la tela blanca se ha utilizado tradicionalmente para indicar que un vehículo presenta una falla mecánica o requiere ayuda en el camino.

Aunque ambos consisten en colocar una tela visible en el automóvil, cada uno transmite un mensaje distinto y responde a circunstancias completamente diferentes.