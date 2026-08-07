Colocar una cinta roja en la puerta de casa para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

La entrada de una vivienda ocupa un lugar importante dentro del Feng Shui, una práctica de origen chino que busca organizar los espacios para favorecer una sensación de equilibrio y armonía. En este contexto, algunos elementos se utilizan con un significado simbólico.

Uno de ellos es la cinta roja colocada en la puerta principal, ya sea en el picaporte o en el marco . Su presencia está relacionada con la idea de protección y con la intención de resguardar el hogar de energías consideradas negativas.

Imagen ilustrativa. IA Gemini.

Qué significa colocar una cinta roja en la puerta

Dentro de esta práctica, el color rojo tiene un fuerte valor simbólico. Por eso, una cinta de este tono puede utilizarse en la entrada de la vivienda como un elemento asociado a la protección.

La puerta principal también tiene un significado particular porque representa uno de los principales accesos al hogar. Desde esta perspectiva, colocar allí una cinta roja busca marcar simbólicamente un límite entre el exterior y el espacio doméstico.

No se trata de una medida de seguridad ni de un método comprobado para evitar problemas en una vivienda, sino de una costumbre vinculada con las creencias y los principios del Feng Shui.

Cómo se coloca y qué busca representar

La cinta puede ubicarse en el picaporte o alrededor del marco de la puerta principal. La elección del lugar responde a la intención de que este elemento quede asociado directamente con el acceso a la casa.

Quienes recurren a esta práctica la consideran un símbolo de protección para el hogar y una manera sencilla de incorporar determinados principios del Feng Shui a la vida cotidiana.

Su significado, por lo tanto, está relacionado principalmente con la creencia y el simbolismo. La cinta roja no tiene propiedades demostradas para proteger físicamente una vivienda, pero puede funcionar como un elemento decorativo o ritual para quienes encuentran valor en las tradiciones vinculadas con el Feng Shui.