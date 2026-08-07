Las autoridades migratorias de Estados Unidos, Canadá y España imponen regulaciones rigurosas en lo que respecta a la documentación necesaria para el ingreso, siendo uno de los requisitos más cruciales la vigencia del pasaporte.

Los ciudadanos mexicanos que no realicen la renovación de este documento dentro de los plazos estipulados podrían enfrentar dificultad al momento de embarcar en vuelos o, incluso, ser repudiados en su intento de ingresar a dichos países.

La vigencia del pasaporte será clave para ingresar a Estados Unidos, España y Canadá

Las autoridades migratorias sugieren que los viajeros mexicanos comprueben con antelación la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de planificar cualquier desplazamiento internacional por vía aérea.

Canadá exige un pasaporte mexicano válido durante toda la duración del viaje . Además, según cada circunstancia, los viajeros podrían requerir una visa o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA). Por motivos de precaución, se aconseja tener al menos seis meses de vigencia remanente.

En Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos también deben presentar un pasaporte vigente para ingresar al país, con un mínimo de 6 meses de validez.

Por su parte, en España y en el resto del espacio Schengen, el requerimiento es más riguroso: el pasaporte debe haber sido emitido en los últimos diez años y mantener una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo. En caso de no cumplir con estas condiciones, el ingreso podría ser denegado.

Además del pasaporte: otros documentos y requisitos que las autoridades pueden solicitar

Además de la validez del pasaporte, los viajeros mexicanos deben cumplir con otros requisitos migratorios según el país de destino.

Para ingresar a Canadá, puede ser necesaria una visa o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), en función del historial migratorio del visitante. Las autoridades del país también suelen requerir comprobantes de alojamiento, boletos de regreso y evidencia de solvencia económica.

En Estados Unidos, los controles suelen incluir la verificación de documentos de viaje, formularios migratorios y la justificación del motivo de la visita. Los ciudadanos mexicanos que viajen por turismo, negocios u otros fines temporales generalmente deben poseer una visa americana vigente (como la visa B1/B2) o la documentación migratoria que permita su ingreso al país.

Las autoridades fronterizas también pueden requerir pruebas de solvencia económica, reservas de alojamiento, boletos de regreso y cualquier otro documento que respalde el objetivo declarado del viaje.

Mientras tanto, para viajar a España, es común que los agentes fronterizos soliciten reservas de hospedaje, seguro médico, pasaje de salida y recursos económicos suficientes para cubrir la estancia.