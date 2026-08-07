Importante: el proceso es gratuito y está destinado a los lugares disponibles en las escuelas públicas.

Las madres, padres de familia y tutores que no realizaron durante el periodo ordinario la preinscripción de sus hijos a primero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México todavía tienen una oportunidad para conseguir un lugar para el ciclo escolar 2026-2027.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informó que el periodo de preinscripciones extemporáneas a lugares disponibles comenzó el 6 de agosto y continuará durante varias fechas de este mes.

La convocatoria de la SEP establece que este trámite podrá realizarse los días 6, 7, 10, 11 y 12 de agosto de 2026, por lo que las familias interesadas todavía pueden ingresar a la plataforma oficial de la AEFCM para solicitar la asignación de un lugar en alguna escuela pública con disponibilidad.

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Si eres de CDMX, todavía puedes hacer la preinscripción a secundaria

El periodo extemporáneo está dirigido a quienes no realizaron la preinscripción a primero de secundaria durante el periodo ordinario. La solicitud corresponde únicamente a los lugares que continúen disponibles en las escuelas públicas de la capital.

De acuerdo con la SEP, el trámite podrá realizarse mediante la plataforma habilitada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Las familias deberán ingresar durante las fechas establecidas y completar el proceso correspondiente.

La dependencia recordó que todos los trámites de preinscripción e inscripción para las escuelas públicas son gratuitos, por lo que las familias no deben realizar ningún pago para obtener el servicio.

Importante: el proceso es gratuito y está destinado a los lugares disponibles en las escuelas públicas. SEP

¿Cuándo se conocerá la escuela asignada?

La SEP informó que los resultados correspondientes a las preinscripciones extemporáneas de primero de secundaria no se publicarán de manera inmediata. Las familias deberán esperar hasta el 25 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual podrán consultar la asignación.

Ese mismo día también comenzarán a darse a conocer los resultados de las solicitudes de cambio de escuela que hayan presentado las familias durante el periodo establecido.

Es importante considerar que el periodo para solicitar un cambio de escuela asignada a primero de secundaria comprende los días 6, 7 y 10 de agosto de 2026. Por ello, quienes ya recibieron una asignación y desean solicitar una modificación deben realizar el trámite dentro de esas fechas.

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¿Dónde hacer la preinscripción extemporánea?

Las familias pueden realizar el proceso a través del portal oficial de la AEFCM, donde se encuentra habilitado el acceso para las preinscripciones extemporáneas a lugares disponibles.

La convocatoria corresponde a escuelas públicas de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2026-2027 y contempla el ingreso a primero de secundaria.

Para los estudiantes que requieren una preinscripción extemporánea o un cambio de asignación en Centros de Atención Múltiple (CAM) de nivel secundaria, el procedimiento es diferente: no se realiza mediante esta plataforma.

En esos casos, las familias deben comunicarse con la AEFCM. Para escuelas ubicadas en todas las alcaldías, excepto Iztapalapa, está disponible el correo deei.controlescolar@aefcm.gob.mx y los teléfonos 55 3601 1000 y 55 3601 8400, extensiones 44233 y 44234.

Para planteles ubicados en Iztapalapa, el contacto es saiddgsei@aefcm.gob.mx, así como el conmutador 55 3601 8400, extensión 46562.

Calendario clave para primero de secundaria en CDMX

4 de agosto: consulta de resultados de asignación del periodo ordinario.

6, 7 y 10 de agosto: solicitud de cambio de escuela.

6, 7, 10, 11 y 12 de agosto: preinscripción extemporánea a lugares disponibles.

25 de agosto: publicación de resultados de cambios y preinscripciones extemporáneas. Importante: el proceso es gratuito y está destinado a los lugares disponibles en las escuelas públicas.

Importante: el proceso es gratuito y está destinado a los lugares disponibles en las escuelas públicas.