El Gobierno Federal puso en marcha un operativo masivo para distribuir tarjetas del Banco del Bienestar en todo Tamaulipas. La acción alcanzará a las 43 cabeceras municipales del estado.

El objetivo es bancarizar a miles de personas que se incorporaron recientemente a los programas de protección social.

Más de 8 mil tarjetas para nuevos beneficiarios

El delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, confirmó que del 15 al 21 de junio se entregarán más de 8 mil plásticos.

Repartirán las tarjetas del Banco del Bienestar en todo Tamaulipas en las 43 cabeceras municipales del estado.

Esta entrega está dirigida a quienes se registraron en abril en dos programas: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, enfocada en mujeres de 60 a 64 años.

“Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con los sectores que más lo necesitan, reconociendo tanto la trayectoria de nuestros adultos mayores como el trabajo histórico de las mujeres”, destacó el funcionario.

Citas personalizadas para evitar aglomeraciones

Para ordenar el proceso, la delegación implementó un sistema de notificaciones individuales. Cada beneficiario recibirá un mensaje de texto (SMS) con la fecha, hora y lugar exactos de su cita en los Centros Integradores de Bienestar.

También se habilitó la consulta mediante la CURP en los portales oficiales de la Secretaría de Bienestar, para quienes quieran verificar su estatus de entrega.

Los documentos que debes llevar para recoger tu tarjeta

Para completar el trámite sin contratiempos, es obligatorio presentar dos documentos: