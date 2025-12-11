En esta noticia ¿En qué consiste el programa?

En México existen más de cinco millones de micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuáles 3.2 millones no cuentan con opciones para recibir pagos con tarjeta, una situación que representa reducir 30% su potencial de crecimiento.

Para contrarrestar esta situación, el sector público y privado lanzaron el programa Crece tu Mipyme con pagos digitales, que tiene el objetivo de bancarizar a 3.2 millones de Mipymes hacia 2030.

Las empresas que reciben pagos con tarjeta crecen 30% más.

En una primera fase, el año entrante la Secretaría de Economía, en conjunto con Visa, Santander, Banamex, HSBC y BBVA, lanzarán el programa con el objetivo de llevar los pagos digitales a un millón de mipymes. La primera fase se realizará el año entrante.

La primera etapa inicia el otro año y se desarrollará en 10 entidades: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México, aseguró la directora de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez.

A partir del 2027 se incorporarán Guanajuato, de Puebla y de Michoacán y en la fase 3 que es la de 2030 se sumará el resto del país.

“La digitalización hoy es la mayor brecha que existe entre que un negocio, una pyme pueda crecer y se pueda desarrollar”, comentó la funcionaria de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con datos del Inegi, apenas cuatro de cada 10 pymes tienen acceso a un crédito bancario, y, en este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo una “crítica constructiva” a los bancos, al señalar que son productos muy caros.

¿En qué consiste el programa?

El gobierno federal se alió con Visa, Santander, Banamex, HSBC y BBVA para promover los pagos digitales. Santander extenderá el servicio GetNet, en una app que será totalmente gratuita y que permitirá a los empresarios recibir pagos con tarjeta, sin costo.

Mientras tanto, Banamex y HSBC, con Global Payments, desplegarán a su personal para ofrecer terminales físicas a precios competitivos y con rentas mensuales mucho más baratas que las actuales.

El cuarto partner es BBVA, con Open Pay, que ofrecerá herramientas gratuitas, una terminal física y la opción de aceptar pagos desde la app del banco.

“Está más que comprobado que una pyme que se encuentra un comercio que está digitalizado llega a crecer hasta un 30% más de lo que originalmente estaba previsto”, aseguró Ximena Escobedo.