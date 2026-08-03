En esta noticia El reto de ampliar el crédito empresarial

Sólo el 23% de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México accede a financiamiento formal, pese a que este segmento representa el 99.8% de los negocios del país, genera el 70% del empleo formal y aporta el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con información difundida por Klar.

La firma señaló que la penetración del crédito empresarial en México se ubica entre 15% y 20%, por debajo de economías como Chile (31%) y Brasil (27%).

Además, indicó que la banca tradicional concentra alrededor del 75% del crédito para negocios en grandes empresas, mientras que las medianas reciben menos del 15% de la cartera total.

A ello se suma que alrededor del 40% de las PyMEs que solicitan un préstamo son rechazadas por no contar con una garantía inmobiliaria, mientras que muchas otras desisten de buscar financiamiento por las altas tasas de interés, los trámites presenciales y los requisitos administrativos.

El reto de ampliar el crédito empresarial

Ante este panorama, Klar consideró que las soluciones financieras digitales pueden contribuir a ampliar el acceso al crédito mediante procesos de evaluación automatizados, solicitudes completamente digitales y productos diseñados para atender las necesidades de liquidez de las empresas.

La compañía recomendó que las PyMEs prioricen créditos con líneas revolventes, procesos de aprobación ágiles y esquemas que no requieran garantías inmobiliarias.

También sugirió optar por plataformas que integren cuentas empresariales con rendimiento para mejorar el manejo del flujo de efectivo.

Asimismo, citó datos de BBVA Research que muestran que las PyMEs que incorporan herramientas financieras digitales registran una tasa de supervivencia 40% mayor durante periodos de baja en el consumo. Además, recordó que ocho de cada 10 empresas fracasan antes de cumplir dos años debido a la falta de capital de trabajo.

Daniel Benavides, director comercial (CRO) de Klar, afirmó que aún existe un amplio margen para impulsar la inclusión financiera empresarial en México.