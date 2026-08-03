La exportadora más grande de carne del país podría estar en la búsqueda de su venta en el mercado internacional en una operación que podría alcanzar un valor superior a u$s 2,000 millones, de acuerdo con la agencia Reuters.

Se trata de SuKarne, el principal proveedor mexicano de carne de res en Estados Unidos, y que además enfrenta un entorno complejo ante el cierre de la frontera por el riesgo del gusano barrenador.

Representación con IA

La agencia informativa dijo que una fuente familiarizada con el tema señaló que la empresa trabaja con los bancos de inversión Rabobank y BBVA para hacer el proceso de venta, pero todavía no existe garantía de una venta, según la fuente consultada por Reuters que pidió anonimato porque el asunto es privado.

Ninguna de las tres partes involucradas respondieron a solicitudes de información de la agencia.

En América del Norte, hay cuatro empresas que consolidan la operación del mercado de proteína animal, y se trata de Tyson Foods, Cargill, JBS, y National Beef Packing Co, pero SuKarne es un jugador clave en la industria, debido a que sus operaciones abarcan la alimentación del ganado, el procesamiento de la carne y la distribución, lo que ofrece a un comprador potencial acceso a gran parte de la cadena de suministro de proteínas en México.

Sin embargo, el año pasado, Estados Unidos prohibió las exportaciones mexicanas de ganado para tratar de evitar la llegada del gusano barrenador al ganado estadounidense, una restricción que ha limitado el avance de la industria cárnica, al tiempo que el suministro de ganado ha caído ha caído a niveles históricamente bajos.

La agencia mencionó que el alto a la importación de productos mexicanos también desató un problema al otro lado de la frontera, pues los precios de la carne de res han alcanzado máximos históricos y se ha estrangulado parte de la industria, particularmente en Texas, que depende altamente del ganado mexicano.

Además, el mes pasado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que iniciará una fase de reapertura a la importación de ganado mexicano, después de determinar si era seguro comprar ganado nacional.

En México, la prohibición aceleró la inversión en la cría de ganado y el procesamiento de carne, lo que contribuyó a impulsar las exportaciones de carne de res a Estados Unidos, una transición que empresas como SuKarne ayudaron a fomentar.

En este sentido, SuKarne representa aproximadamente 75% de las exportaciones nacionales de carne de res y tiene presencia en más de 13 países alrededor del mundo.

Además, es el principal proveedor de carne para los supermercados nacionales.