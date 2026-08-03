En esta noticia Whirlpool representa una exposición limitada

Fibra Monterrey no prevé un impacto inmediato en su ocupación ni en el flujo de efectivo disponible para distribución (AFFO) por la salida de Whirlpool de sus operaciones en Apodaca, señaló Javier Llaca García, director de Operaciones y director de Inversiones de Fibra Monterrey.

Durante la conferencia con analistas por sus resultados del segundo trimestre de 2026, el directivo explicó que la exposición asociada con la relocalización de las operaciones de Whirlpool representa aproximadamente 1.5% de los ingresos totales del fideicomiso.

Whirlpool anunció que dejará de operar su planta de manufactura Supsa en México hacia el segundo semestre de 2027, como parte de un plan para mejorar su eficiencia operativa y estructura de costos. La producción será trasladada gradualmente a otra instalación en Ramos Arizpe, Coahuila, así como a otras plantas de su red.

El fabricante de electrodomésticos estima que el proceso implicará costos de reestructuración por alrededor de u$s 165 millones, que incluyen deterioro de activos, gastos relacionados con empleados y otros costos asociados. La mayor parte de estos gastos se prevé que ocurra durante 2026.

Del total, aproximadamente u$s 70 millones representarían desembolsos de efectivo futuros.

Whirlpool representa una exposición limitada

Llaca destacó que el contrato de arrendamiento del inmueble tiene un vencimiento fijo hasta diciembre de 2031, por lo que, con la información disponible, Fibra Monterrey no anticipa un efecto inmediato sobre la ocupación ni sobre la preservación del AFFO.

Al mismo tiempo, la compañía ya mantiene contacto con empresas ubicadas cerca del campus para identificar posibles nuevos inquilinos en caso de que sea necesario recolocar el espacio.

El inmueble se encuentra en uno de los corredores industriales más activos de México y cuenta con rentas competitivas y potencial para ser recolocado, características que, de acuerdo con Fibra Monterrey, podrían facilitar su comercialización y limitar el tiempo en que el activo permanezca sin generar ingresos.

La salida de Whirlpool ocurre en una etapa relevante para Fibra Monterrey, luego de que completara la adquisición de FIBRA Macquarie, operación que incrementó casi tres veces sus activos bajo administración, hasta aproximadamente u$s 6,600 millones.

Con la transacción, la compañía también alcanzó una capitalización de mercado cercana a u$s 4,000 millones y se convirtió en el segundo mayor emisor industrial listado en la Bolsa Mexicana de Valores.

El nuevo portafolio de Fibra Monterrey cuenta ahora con 383 propiedades en 17 estados, alrededor de 60 millones de pies cuadrados de superficie bruta rentable y una ocupación cercana a 94%. Los activos industriales representan más de 80% de los ingresos totales.

En paralelo, el mercado industrial mexicano atraviesa una etapa de normalización después del fuerte crecimiento registrado entre 2021 y 2024.

Durante el primer semestre de 2026, la vacancia en los 13 principales mercados industriales se ubicó ligeramente por encima de 6%, aunque la demanda se mantuvo activa, impulsada por expansiones, proyectos build to suit y una mayor integración de las cadenas de suministro. Monterrey, Saltillo, Bajío y Guadalajara mantuvieron condiciones generalmente saludables y balanceadas.