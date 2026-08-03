Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales

Las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señalaron la necesidad de que los viajeros mantengan actualizados tanto su pasaporte como la información biométrica vinculada al documento. La advertencia alcanza a ciudadanos mexicanos y a extranjeros residentes en el país que podrían enfrentar restricciones al momento de ingresar o salir del territorio si su documentación no está renovada o actualizada.

El objetivo de esta medida es fortalecer los controles de seguridad en las fronteras y permitir que la identidad de cada persona pueda ser verificada mediante los sistemas digitales vigentes. Por ello, el proceso no está relacionado únicamente con la fecha de vencimiento del pasaporte, sino también con la incorporación del nuevo modelo de pasaporte electrónico, establecido como estándar oficial.

¿Quiénes están en riesgo de ser retenidos?

La medida no alcanza a todos los viajeros por igual, sino que está dirigida a un grupo específico que podría enfrentar impedimentos para entrar o salir de México. Según los lineamientos establecidos, las restricciones aplican a quienes presenten alguna de las siguientes condiciones:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Es fundamental entender que las aerolíneas ahora tienen la instrucción de negar el abordaje a quienes no cumplan con estos criterios de seguridad, evitando así multas administrativas de carácter internacional.

En estos casos se puede prohibir el pasaporte. ChatGPT - creada con IA

Cómo evitar problemas migratorios

Para no formar parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, la recomendación oficial es revisar el estado físico y legal del pasaporte con al menos tres meses de antelación a cualquier viaje. Si tu documento fue emitido hace varios años y no cuenta con el chip electrónico visible en la portada, es momento de agendar una cita.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondiente, que varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Recuerda que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán tu acceso, obligándote a pasar por una revisión manual que podría derivar en la pérdida de tu vuelo.