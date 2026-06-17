Los principales bancos de Estados Unidos suspenderán su atención presencial este viernes 19 de junio.

El motivo es el feriado de Juneteenth Day, conocido en español como Día de la Emancipación, que recuerda el fin de la esclavitud en el país.

Esta pausa ocurre porque la Reserva Federal (Fed) no opera durante los feriados federales oficiales.

Como las instituciones bancarias dependen de sus servicios, también deben cerrar sus puertas ese día.

¿Qué bancos cerrarán el 19 de junio?

La lista de instituciones que no abrirán incluye a algunas de las más grandes del país:

Bank of America

Wells Fargo

Chase

Citibank

Goldman Sachs

U.S. Bank

SunTrust Bank

Morgan Stanley

Truist Bank

PNC Bank

Capital One

Citizens Bank

Santander Bank

Compass.

Si bien estas son las entidades confirmadas, se recomienda comunicarse antes con la sucursal más cercana, ya que el resto de bancos del país suele seguir el mismo calendario de cierres.

¿Cuándo vuelven a abrir las sucursales?

El cierre por Juneteenth Day está previsto únicamente para el viernes 19 de junio. Sin embargo, las sucursales no reabrirán al día siguiente, ya que el sábado 20 y el domingo 21 de junio tampoco hay atención bancaria.

Por esta razón, los servicios presenciales se reanudarán hasta el lunes 22 de junio.

Este cierre se suma a una lista de 11 feriados federales en los que los bancos de Estados Unidos no abren sus puertas.

Los próximos cierres bancarios de 2026

Este cierre se suma a una lista de 11 feriados federales en los que los bancos de Estados Unidos no abren durante todo el año. Algunas fechas son fijas y otras varían según el calendario.

Cuando un feriado cae en sábado, se observa el viernes anterior; si cae en domingo, se traslada al lunes siguiente.

En lo que va de 2026, los bancos ya cerraron por Año Nuevo (1 de enero), el Martin Luther King Day (19 de enero), el Presidents’ Day (16 de febrero) y el Memorial Day (25 de mayo).

Tras el Juneteenth Day, las próximas fechas de cierre serán:

Día de la Independencia, el 3 de julio (el feriado se celebra el 4 de julio, pero como cae en sábado, se adelanta un día).

Labor Day, el 7 de septiembre.

Columbus Day, el 12 de octubre.

Veterans Day, el 11 de noviembre.

Thanksgiving Day, el 26 de noviembre.

Navidad, el 25 de diciembre.

Con esta agenda, los bancos en Estados Unidos completarán su calendario de feriados oficiales para todo 2026.

Todos los bancos de Estados Unidos cancelarán sus operaciones hasta el 22 de junio.

Cómo operar durante el cierre masivo bancario

A pesar del cierre físico, los clientes podrán seguir haciendo sus operaciones habituales a través de la app móvil o de la banca en línea.

Eso sí, si se programa un pago durante el feriado, el procesamiento no comenzará hasta que el banco vuelva a operar en el siguiente día laboral.

Cómo afecta a los clientes mexicanos

Este es el impacto más directo para México dado que las transferencias wire —tanto domésticas como internacionales— requieren la participación de la Reserva Federal, por lo que no pueden enviarse ni recibirse en un día feriado bancario.

Las transferencias wire internacionales quedan pausadas hasta el siguiente día hábil (lunes 22 de junio).

El procesamiento ACH (remesas digitales, depósitos directos) también se detiene y se posterga al lunes 22 de junio.

Para evitar demoras, se recomienda realizar la transacción antes del jueves 18 de junio, o esperar al lunes 22 de junio.