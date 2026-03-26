Un repaso por las compañías más valiosas de la región muestra que Petrobras lidera con una capitalización bursátil de u$s 127.400 millones, seguida por los gigantes financieros Itaú Unibanco y BTG Pactual, ambos en torno a los u$s 88.000 millones. Energía, bancos y tecnología concentran el mayor valor corporativo en América Latina. En ese mapa, dominado por recursos naturales y banca, la excepción es MercadoLibre, la única firma tecnológica (aunque con fuerte sesgo financiero) que se cuela en el top 10 con una valuación de u$s 85.690 millones. La composición del ranking no es casual. América Latina es, en esencia, un mercado atado a los ciclos globales de commodities y a la profundidad de su sistema financiero. Empresas como Vale y Grupo México refuerzan ese sesgo hacia recursos naturales, mientras que los bancos capturan el peso de la intermediación en economías donde el crédito aún tiene amplio margen de expansión. En ese contexto, el liderazgo de Petrobras funciona también como termómetro del precio del petróleo y del apetito global por riesgo. Sin embargo, el dato más relevante no está en quién lidera, sino en quién desafía esa lógica. MercadoLibre no solo es la única tecnológica del ranking, sino que compite en valuación con bancos históricos y supera a jugadores clave del consumo y las telecomunicaciones. Algo similar, aunque en una etapa más incipiente, ocurre con Nu Holdings. La fintech brasileña, valuada en u$s 67.830 millones, se posiciona como un nuevo actor dentro del sistema financiero regional y le disputa el lugar a los bancos tradicionales. Su presencia en el ranking sugiere que la disrupción ya no es una promesa, sino una dinámica en marcha, aunque todavía convive con estructuras más consolidadas. Para el inversor la pregunta no es solo dónde está el valor hoy, sino hacia dónde puede expandirse. Las compañías energéticas y mineras ofrecen exposición directa a los precios internacionales y flujos de caja robustos, mientras que los bancos capturan la normalización macro y el crecimiento del crédito. Pero son las tecnológicas, con MercadoLibre a la cabeza, las que aparecen como las de mejor potencial, ya que son menos dependientes del ciclo y con capacidad de escalar en una región donde la digitalización aún tiene recorrido. Desde el equipo de Sailing Inversiones explicaron a El Cronista que, en este contexto de guerra, “el mapa de inversión se está reordenando”. Los especialistas comentaron que el mundo que viene es uno donde lo tangible pesa más que lo intangible: “Las materias primas, la energía y los alimentos vuelven a ser activos estratégicos. Países como China hace tiempo que vienen acumulando reservas físicas: soja, trigo, maíz, petróleo. El proceso no hace más que acelerarse con cada semana que pasa el conflicto”, advirtieron. En ese escenario, señalaron que Brasil aparece como uno de los grandes beneficiados estructurales. “Es simultáneamente uno de los principales productores agropecuarios del mundo y un exportador de petróleo consolidado, una combinación que pocos países tienen. La demanda de commodities en el largo plazo va a presionar al alza los precios de los granos y la energía, y Brasil captura ambas tendencias”. ¿Y la tecnología? Las acciones del sector cayeron mucho y cotizan a precios atractivos. “Pero el mundo que se viene prioriza lo físico por sobre lo digital, al menos por un tiempo. El tech puede seguir subiendo, y con fuerza, pero en un portfolio que apuesta a esta tesis, conviene dejarlo en segundo plano por ahora”, deslizaron los estrategas. Y concluyeron: “Para invertir en Brasil en forma diversificada, el ETF EWZ sigue siendo la alternativa más equilibrada. Quienes prefieran activos en particular, Petrobras (PBR) y VALE se benefician directamente de materias primas más caras, que es precisamente la tesis principal que estamos planteando”. Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, señaló a este medio que, en el actual contexto internacional, marcado por una posible desescalada en Medio Oriente, pero aún con tensiones latentes, los mercados emergentes “vuelven a captar flujos impulsados por los retornos relativos de América Latina frente a otras economías”. “Algunas empresas de la región, dentro del top por capitalización de mercado, entran en la mira de inversores que destacan su fortaleza”, afirmó, al tiempo que remarcó que el interés se apoya en tres pilares: “Estabilidad con crecimiento defensivo, exposición a commodities, en particular cobre, por la transición energética, y una mayor participación en negocios digitales”. En ese marco, Ortiz sostuvo que “las mejores opciones priorizan una composición de cartera equilibrada, con foco en estabilidad, commodities estratégicos y expansión en activos digitales”, en un contexto donde la región empieza a diferenciarse en términos de rendimiento. Bajo ese enfoque, identificó a Itaú, Nubank, MercadoLibre y Grupo México como algunos de los principales candidatos. “En Brasil, además, incorporan un trade político de cara a las elecciones, con un sesgo promercado y tasas más bajas”, explicó. En particular, destacó que Itaú presenta un perfil más defensivo con potencial de crecimiento superior al 18%, mientras que Nubank ofrece un upside mayor al 25%, apalancado en su expansión regional. Sobre MercadoLibre, subrayó que “no se puede descartar el descuento atractivo tras la corrección reciente, junto con su liderazgo regional y el crecimiento de su unidad fintech”, con un precio objetivo cercano a los u$s 2300. En el caso de Grupo México, enfatizó su exposición al cobre como uno de los principales drivers, con un potencial de suba superior al 15%. Finalmente, indicó que compañías como Vale, BTG Pactual, América Móvil, Ambev, Walmex y Petrobras también representan alternativas relevantes, aunque con retornos más moderados. “Petrobras continúa creciendo en exportaciones, BTG se beneficia de un entorno menos regulado y mayor actividad de M&A, mientras que Vale tiene potencial por su diversificación, aunque condicionado por la volatilidad en China”, concluyó.