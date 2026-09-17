La oferta de Klar Empresarial incorpora un esquema de cashback vinculado con diferentes categorías de gasto.

Entre 10 y 12 millones de contribuyentes en México están registrados como Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAEs) o bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) citados por Klar, un mercado que la financiera busca atender con una nueva oferta de crédito y servicios para la operación de sus negocios.

El segmento forma parte, junto con las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), del 99.8% del tejido productivo nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante este universo, Klar Empresarial amplió su plataforma para incorporar líneas de crédito, tarjetas corporativas, cuentas, inversiones y recompensas por determinados gastos.

“Durante años, las personas físicas con actividad empresarial han sido el motor de la economía mexicana, operando con la misma exigencia que una empresa constituida, pero sin herramientas financieras hechas a su medida”, afirmó Daniel Benavides, CRO de Klar.

Una oferta financiera para gastos del negocio

La propuesta contempla una cuenta 360 desde la que los usuarios podrán administrar su liquidez, contratar una línea de crédito y acceder a opciones de inversión, además de utilizar tarjetas corporativas para sus gastos.

De acuerdo con Klar, uno de los objetivos es que los profesionales independientes y pequeños negocios puedan separar y administrar sus operaciones financieras dentro de una misma plataforma , sin necesidad de cambiar a los proveedores que ya utilizan para sus actividades.

Benavides señaló que el acceso al financiamiento empresarial ha representado históricamente una dificultad para las personas físicas que realizan actividades económicas.

“Históricamente era muy difícil que una persona física accediera a un crédito bancario sin ser una empresa constituida, lo que limita su crecimiento”, señaló el directivo.

El gasto operativo también genera recompensas

La oferta de Klar Empresarial incorpora además un esquema de cashback vinculado con diferentes categorías de gasto.

Los pagos de pauta y publicidad digital, como Google Ads, Meta y TikTok Ads, pueden generar hasta 6% de retorno. En compras de insumos operativos en comercios mayoristas y de oficina, como Costco, Sam’s Club y OfficeMax, el cashback será de 5%.

Para movilidad y viajes de negocios, la recompensa será de 3% en servicios como Aeroméxico, Volaris, Uber y Airbnb, mientras que las suscripciones de software empresarial, entre ellas Google Workspace, AWS y Salesforce, tendrán un retorno de 2%.

La estrategia combina así financiamiento y herramientas de administración con incentivos sobre gastos recurrentes, con el objetivo de que parte del desembolso que realizan los negocios para operar regrese al usuario.