Mientras el Congreso avanza para limitar las llamadas “pensiones doradas”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) destinó MXN $54,533 millones a prestaciones y beneficios laborales en 2025, cifra superior a los MXN $48,327 millones reportados en 2024, un salto de casi 13%, de acuerdo con sus estados financieros consolidados al cuarto trimestre. Este gasto corresponde a las compensaciones y prestaciones que la empresa productiva del Estado otorga a su personal, incluyendo pagos asociados al retiro, incentivos laborales y otras obligaciones derivadas de su relación con los trabajadores. Además del gasto anual, la empresa mantiene obligaciones laborales acumuladas por MXN$ 436,797 millones, monto que contempla principalmente compromisos relacionados con pensiones, primas de antigüedad y otros beneficios laborales que deberán cubrirse en el futuro. La cifra fue ligeramente menor a los MXN$ 442,193 millones registrados en 2024, según el reporte financiero de la compañía. Este tipo de pasivos refleja los recursos que la empresa deberá pagar a lo largo del tiempo para cumplir con los compromisos laborales adquiridos con sus trabajadores activos y jubilados. En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma al artículo 127 constitucional para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” de exservidores públicos. El dictamen fue avalado por unanimidad con 458 votos y establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos tendrán como tope máximo 50% de la remuneración de la Presidenta de la República. Esto significa que dichas pensiones no podrán superar MXN $67,145 netos mensuales en 2026. En la votación en lo particular, el dictamen fue aprobado con 363 votos a favor de Morena, PVEM, PT y PRI; 64 votos en contra del PAN y cuatro legisladores de Morena, además de 25 abstenciones de Movimiento Ciudadano, sin que se aceptaran propuestas de modificación. El documento aprobado por los legisladores señala que existen diversos casos de sistemas de jubilación con costos elevados para las finanzas públicas. Entre ellos se encuentra el padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que suma 14,073 ex trabajadores, por los cuales se paga un monto anualizado de MXN$ 28, 074 millones. Otro ejemplo es Petróleos Mexicanos, que cuenta con 22, 316 jubilados del régimen de confianza, con un pago anual deMXN$ 24, 844 millones, lo que implica que algunos pensionados reciben ingresos considerablemente superiores al promedio nacional. El dictamen también menciona a Nacional Financiera, con 1,449 jubilados y un gasto anual de MXN$ 643 millones , así como al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con 1,521 jubilados y pagos anuales por MXN$ 1,029 millones. En contraste, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la pensión mínima garantizada equivale a un salario mínimo en la Ciudad de México. La reforma establece que el límite a las pensiones no aplicará al personal de las Fuerzas Armadas, que quedará exento de los ajustes previstos en el decreto.