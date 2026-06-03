En esta noticia Secretaría de Economía sale a la defensa de México

México y Estados Unidos trabajarán de manera conjunta para evitar que el país reciba un 10% adicional de aranceles propuestos por la Embajada Comercial de Washington (USTR, por sus siglas en inglés).

El USTR presentó el 2 de junio una propuesta como parte de la investigación de la Sección 301 sobre países que realizan importaciones de bienes producidos bajo “trabajo forzoso”.

La propuesta deriva de una investigación que señala una presunta falta de prohibición y aplicación efectiva en 60 países, que incluyen la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México, entre otros, para impedir que se importen bienes producidos como trabajo forzoso en terceras naciones.

El incremento propuesto para México y otras 13 economías que incluyen a algunos países de Europa, Argentina y Reino Unido es de 10%.

Mientras tanto, para las 46 economías restantes en la investigación, la sanción arancelaria sería un arancel adicional del 12.5%

Secretaría de Economía sale a la defensa de México

En respuesta a la propuesta del USTR, la Secretaría de Economía aclaró que la investigación bajo la Sección 301 del USTR tiene el objetivo de sustituir los aranceles impuestos en medidas previas, como la IEEPA, que fueron eliminadas por la Suprema Corte de Estados Unidos, y la Sección 122, que vencerá el 24 de julio.

Además, precisó que se trata de una propuesta y no de una medida definitiva, pues el proceso preliminar requiere la presentación de comentarios, consultas y discusiones que se realizarán en los próximos 45 días.

Por otra parte, la dependencia que lidera Marcelo Ebrard dijo que confía en que la propuesta se modifique en función de los resultados de las mesas de discusión bilaterales entre México y Estados Unidos, mismas que tendrán lugar las siguientes semanas.

La próxima reunión bilateral está programada para el 16 y 17 de junio en Washington, después de que la semana previa hubo un primer encuentro de revisión formal en la capital mexicana.

Asimismo, se espera una tercera reunión en julio próximo.

“Por todo lo anterior, el Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar aplicación de aranceles por estas causas”, mencionó la Secretaría de Economía en un comunicado.