Las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) encabezaron las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este martes, después de que la operadora aeroportuaria recortó su expectativa de crecimiento para 2026 y provocó que algunas casas de bolsa ajustaran sus valuaciones sobre la emisora.

Los títulos de GAP llegaron a caer 5.6%, hasta MXN$385.17, desde el cierre previo de MXN$408.19, luego de que la compañía publicó sus resultados del segundo trimestre y actualizó su guía anual.

La empresa, que opera 12 aeropuertos en México y dos en Jamaica, ahora espera que el tráfico de pasajeros se ubique en un rango de entre una caída de 3% y un crecimiento nulo, frente a la previsión anterior de un incremento de entre 2% y 5%. La nueva guía incorpora la adquisición de Cross Border Xpress (CBX), activo que conecta el Aeropuerto Internacional de Tijuana con EE.UU.

En contraste, GAP mantuvo una perspectiva positiva para la rentabilidad y prevé que su EBITDA aumente entre 10% y 12% durante el año.

Analistas recortan precio de GAP

Aunque GAP reportó un crecimiento de 3.7% en ingresos y un aumento de 9% en la utilidad neta durante el segundo trimestre, el mercado concentró su atención en la revisión de la guía, en un contexto donde el tráfico de pasajeros continúa perdiendo dinamismo.

El ajuste también llevó a Banorte a reducir su precio objetivo para la acción a 490 pesos, desde 550 pesos. Aun así, la institución mantuvo su recomendación de Mantener, al considerar que el potencial de recuperación dependerá de una estabilización en el tráfico aéreo.

“Reiteramos Mantener, ante la incertidumbre que prevalece en el sector. Nos tornaremos más constructivos una vez que las señales de estabilización en el tráfico empiecen a ser más claras”, escribieron analistas de Banorte.

CBX presiona los resultados en el corto plazo

Para GBM, los resultados quedaron por debajo de sus estimaciones debido principalmente a los gastos extraordinarios relacionados con la adquisición de CBX.

En contraste, Monex consideró que el reporte tuvo un sesgo favorable al reflejar una expansión en los márgenes operativos, pese al impacto del huracán Melissa sobre las operaciones en Jamaica y a la debilidad observada en el tráfico de pasajeros en algunos aeropuertos mexicanos.