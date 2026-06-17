El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomó una de sus medidas fiscales más contundentes de los últimos años: la cancelación de los Certificados de Sello Digital (CSD) de aproximadamente 7,300 contribuyentes en todo el país.

La autoridad fiscal confirmó que la acción responde a la detección de vínculos con esquemas de facturación apócrifa y operaciones que nunca existieron en la realidad. El golpe es directo al corazón operativo de cualquier empresa: sin sello digital, no hay factura; sin factura, no hay negocio.

El SAT canceló sellos digitales a 7,300 empresas: esto fue lo que detonó la medida

La raíz del operativo está en la desarticulación de la red criminal conocida como “El Caballito”, investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esta organización involucraba a 446 empresas reales que utilizaron comprobantes fiscales apócrifos para simular operaciones comerciales valuadas en más de 12,000 millones de pesos, según datos oficiales de la autoridad.

Pero esa red fue solo el detonador. El SAT también identificó que cerca del 80% de los contribuyentes que recibieron notificaciones previas para corregir su situación fiscal simplemente las ignoraron . Para la autoridad, el silencio ante un requerimiento oficial equivale a una señal de alerta que justifica la suspensión preventiva e inmediata de los sellos.

Además, se detectaron compañías creadas con el único propósito de vender facturas sin respaldo real: negocios de papel que simulaban prestar servicios o entregar bienes que nunca existieron. En 2026, el SAT ya incorporó a 913 firmas en su lista pública de “factureras”, lo que refleja una vigilancia sin precedentes sobre el ecosistema comercial del país.

SAT cancela sellos digitales a 7,300 empresas por facturación falsa: qué significa y cómo afecta a los contribuyentes. Fuente: Shutterstock

¿Qué significa perder el sello digital y por qué paraliza a una empresa de inmediato?

Los Certificados de Sello Digital son los archivos electrónicos que el SAT emite para que los contribuyentes puedan firmar y autenticar sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) . Sin ellos, emitir una factura electrónica es técnicamente imposible.

Las consecuencias son casi instantáneas: la empresa queda imposibilitada para registrar ventas legales, sus clientes retienen los pagos ante la falta de comprobantes, y los contratos de largo plazo corren riesgo de rescisión por incumplimiento . Recuperar los sellos exige iniciar un proceso de aclaración formal ante el SAT y presentar pruebas que demuestren la regularidad de las operaciones.

El impacto no se limita a quienes vendieron las facturas. Las empresas que las compraron para deducir gastos inexistentes —denominadas EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas)— también enfrentan auditorías inmediatas y el rechazo de sus deducciones, lo que eleva el monto de impuestos e intereses a pagar. En casos graves, la simulación fiscal es considerada un delito grave con posibilidad de prisión preventiva oficiosa.

Nuevas facultades del SAT en 2026: así opera la fiscalización exprés que nadie esperaba

La velocidad con la que se aplicaron las 7,300 suspensiones no es casualidad: es el resultado de reformas recientes al Código Fiscal de la Federación (CFF), específicamente en los artículos 49-B y 49-Bis. Estas modificaciones legales otorgaron al SAT la capacidad de realizar verificaciones domiciliarias focalizadas en plazos mucho más cortos y de activar restricciones preventivas de sellos digitales de forma automática desde los primeros indicios de riesgo en la facturación.

Ante este panorama, especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recomiendan tres acciones concretas para blindar a las empresas: realizar auditorías internas mensuales que detecten anomalías con anticipación; revisar de forma periódica las listas negras del SAT para confirmar que ningún proveedor esté catalogado como empresa simuladora; y, sobre todo, conservar evidencias tangibles —bitácoras, fotografías, correos, cotizaciones y entregables— que demuestren que los servicios o bienes contratados realmente se entregaron.