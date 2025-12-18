El sector asegurador enfrentará reto para atraer la atención de los consumidores debido al Mundial 2026.

El Mundial de Fútbol 2026 modificará los hábitos de consumo en México y representará un reto para la industria aseguradora, al reducir el interés de los consumidores en la contratación de seguros durante los meses del torneo, particularmente en el canal digital, señaló Gabriel Rosillo, Director de Marketing y Crecimiento de Ahorra Seguros.

“ El Mundial es un evento que hace que la gente esté pensando en cualquier otra cosa menos en protegerse ”, afirmó el directivo, al explicar que durante periodos de alta concentración mediática, como feriados prolongados o eventos deportivos de gran escala, los servicios financieros suelen perder prioridad frente al entretenimiento.

Rosillo detalló que, en ese contexto, el gasto del consumidor tiende a dirigirse hacia bienes asociados al evento, como pantallas y electrónicos, mientras que los seguros enfrentan una desaceleración.

“Todo lo que son bienes de servicio sufre; la gente está más enfocada en el consumo inmediato que en su seguridad”, señaló.

¿Qué deben hacer las aseguradoras?

Ante este escenario, las aseguradoras y brokers digitales deberán reforzar sus estrategias comerciales y de comunicación para mantenerse presentes en la mente del consumidor.

“ Tenemos que hacer una maquinaria previa para llegar antes de que el usuario desaparezca del mundo real por el Mundial ”, explicó.

En el caso de Ahorra Seguros, la estrategia se enfocará en anticipar la captación de clientes antes del torneo, apoyándose en campañas comerciales como el Hot Sale.

“El Hot Sale va a ser fundamental para apalancar a los usuarios a los que después nos va a costar mucho más trabajo llegar durante el Mundial”, indicó Rosillo.

Seguros de viaje, un producto al alcance de todos

Pese al aumento esperado en la movilidad y los viajes, el directivo aclaró que los seguros de viaje no serán el foco de la compañía, al tratarse de productos ampliamente disponibles en aerolíneas y plataformas digitales.

“ Ese tipo de seguros ya son un commodity; hoy se contratan casi de forma automática cuando compras un vuelo ”, explicó.

En contraste, Ahorra Seguros concentrará sus esfuerzos en productos de largo plazo, como auto, vida y gastos médicos, que requieren mayor trabajo de concientización.

“El Mundial se acaba, pero la seguridad de tu familia sigue siendo la misma”, subrayó.

Rosillo consideró que el principal reto para la industria será reforzar la cultura del seguro en un entorno dominado por el entretenimiento.

“Puedes disfrutar el Mundial, pero tienes que hacerlo con la tranquilidad de que tu protección y la de tu familia están cubiertas”, concluyó.