Los problemas suelen estar en la conexión, el lector o el banco emisor.

La tecnología avanza en el sector bancario en México y Banamex apuesta por impulsar el uso de tarjetas digitales en el Hot Sale con promociones exclusivas para los clientes que utilicen estos medios de pago.

El Hot Sale se realiza del 25 de mayo al 2 de junio y en ese lapso Banamex lanzará promociones como bonificaciones en compras acumuladas mínimas de MXN $10,000 así como 12 a 18 meses sin intereses en comercios participantes, con una bonificación limitada a MXN $5,000 por cliente.

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En esta promoción, señaló el banco en un comunicado, participan las tarjetas de crédito digitales y adicionales, con el objetivo de impulsar las experiencias de compra alienadas con las nuevas dinámicas de consumo digital.

Además, en esos días, el banco implementará las Horas Banamex, una dinámica que premiará las compras realizadas entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde en sitios participantes seleccionados.

El banco precisa que cada 10 minutos a partir del inicio de las Horas Banamex, las primeras 10 compras participantes realizadas podrán recibir una bonificación especial de hasta MXN $20,000 pesos por cliente.

A esto se suman descuentos, cupones y precios especiales disponibles durante la campaña.

“Las compras en línea siguen siendo el motor de crecimiento de las ventas y se han convertido en parte del día a día de millones de personas. En Banamex buscamos acompañar a nuestros clientes con promociones atractivas, meses sin intereses en plazos mayores y herramientas digitales que les permitan acceder a compras de montos más elevados sin impactar su cartera de manera inmediata, manteniendo el control de sus finanzas y disfrutando de una experiencia simple, segura y ágil”, señaló Rafael Macias, director de Estrategia Comercial y Promociones de Banamex.

Los clientes interesados en participar deberán inscribirse en la promoción del banco para el Hot Sale 2026, cuyo registro estará abierto del 11 de mayo al 2 de junio de 2026 y deberá realizarse antes de efectuar la compra participante.

Las personas interesadas podrán consultar el detalle de la promoción, comercios participantes y realizar su registro en: www.banamex.com/hotsale.