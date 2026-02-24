Los precios de la canasta básica del país mantienen su tendencia al alza en la primera quincena de febrero, al alcanzar 3.92% anual, impulsada por los precios de las frutas, las verduras, el incremento al IEPS de cigarros y bebidas azucaradas, así como a los aranceles que implementa México a productos provenientes de China y otros países con los que el país no tiene tratado comercial. Banamex detalló que desde enero de este año se comenzó a registrar un repunte en la inflación anual, sobre todo como consecuencia de los efectos directos al alza en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), a lo que se suma un impacto gradual de los aranceles impuestos a productos provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial. Además, la inflación también se ve presionada por los servicios, un factor donde la inflación está muy por encima de su promedio histórico, en parte por presiones acumuladas en los costos, debido al alza en el salario mínimo. “Dichas presiones permanecerán elevadas, a lo que se agrega el choque -temporal y de una sola vez- que se registraría en el verano por el mundial de futbol”, añadió el banco. En sentido contrario, Banamex dice que factores como el tipo de cambio compensará ligeramente el incremento de los productos importados, a lo que se suma una baja inflación en los precios al productor, así como un crecimiento económico “muy modesto”. En lo correspondiente a la inflación quincenal, esta llegó a 0.25%, lo que superó la expectativa de Banamex, establecida en 0.16%, y el promedio histórico de 0.18%. En este sentido, el área de Estudios Económicos del banco señaló que este indicador fue impulsado por el precio de los productos agrícolas, es decir, las frutas y verduras, que tuvieron su mayor incremento quincenal para la primera mitad de febrero desde 1995. Este indicador mostró una inflación de 2.1% en una quincena, y los precios que más subieron entre el 31 de enero y el 15 de febrero fueron los del tomate (+17.84%), el limón (+17.03%), la papa (+13.16) y el jitomate (7.9%). Hacia el cierre del año Banamex mantiene un pronóstico de inflación de 4.2%, donde los riesgos al alza son efectos secundarios por los incrementos en impuestos y aranceles peores a los anticipados, a lo que se suma un posible traslado del incremento a los salarios mínimos a los demás salarios, que frene la desaceleración en la inflación de servicios, así como un alza inesperada en frutas y verduras por eventos climáticos o condiciones sanitarias desfavorables.