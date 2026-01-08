Los cigarros y los refrescos representan hasta 60% de las ventas de las tienditas de la esquina.

El alza al Salario Mínimo General (SMG) autorizada para este año no alcanza para cubrir el incremento de los precios en productos como refrescos o cigarros, los productos más vendidos en las tienditas de la esquina y mercados de abasto popular, acusan representantes de pequeños comerciantes.

El refresco de 3 litros se encareció MXN $12 de un día para otro, acusan. Fuente: archivo

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC), en conjunto con el Movimiento Nacional del Contribuyente Social, que abarca a locatarios de mercados populares, señalaron que a partir de las nuevas tarifas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el precio de los refrescos, cigarros y algunos alimentos subieron aproximadamente MXN $60, mientras que el SMG tuvo un incremento de MXN $36.24 pesos diarios.

En este contexto, el alza salarial no alcanza para cubrir la cuesta de enero, señalaron los representantes de las tienditas y mercados.

Pese al discurso oficial sobre el control de la inflación, la realidad en la calle es otra: negocios de barrio, mercados públicos y comercios familiares enfrentan un aumento constante en sus costos, sin margen para absorberlos, comentó Alberto Vargas, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social en conferencia de prensa.

Por su parte, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño SC, acusó que el “impuesto saludable”, aplicado a través del IEPS a refrescos, bebidas azucaradas y cigarros es un golpe directo al bolsillo de los mexicanos, pues no existen evidencias de que este impuesto se destine a mejorar la salud pública o que se reduzca el consumo.

Precisó que los aumentos en los precios al consumidor en esos productos oscilan entre 20 y 30 por ciento.

“Una cajetilla de cigarros que en diciembre se comerciaba entre MXN $80 y MXN $86 pesos hoy supera MXN $100. Un refresco de 3 litros pasó de MXN $45 a MXN $57. Estos incrementos no sólo afectan al consumidor final, sino que están estrangulando al comercio en pequeño en estados de la República de alta marginalidad económica como Chiapas, Oaxaca o Veracruz, ya que las tiendas de abarrotes y misceláneas dependen de estos productos de alta rotación para sostener su operación diaria”, agregó López Becerra.

El organismo señaló que la venta de refrescos y cigarros representa aproximadamente 60% de las ventas totales de las tienditas, por lo que una baja en el consumo afecta directamente a estas unidades de pequeño comercio.

Los cigarros y los refrescos representan hasta 60% de las ventas de las tienditas de la esquina. Cortesía

Además, advirtió que en el caso de los cigarros, la política fiscal ha fracasado, pues el encarecimiento de las cajetillas no ha reducido el consumo. De acuerdo con datos oficiales, en el país existen más de 14 millones de fumadores, aunque existen otras estimaciones que apuntan a 16 millones de personas.

“Lo que ha crecido de forma alarmante es el mercado ilegal de cigarros, que entre 2017 y 2023 aumentó más de 240 por ciento, pasando del 8.5 al 20.4 por ciento del mercado nacional: hay cajetillas de cigarro legal y regulado que por las cargas fiscales, su venta al público rebasaron el techo de MXN $100, pesos mientras que en los puestos ambulantes, las marcas piratas están entre MXN $8 y MXN $12 pesos”, advirtió López Becerra.

El IEPS a gasolinas también pegará

Alberto Vargas mencionó que el precio de la gasolina Magna aumentará entre MXN $0.24 y MXN $0.26 por litro durante este año, por lo que -especuló- el precio de la gasolina Magna puede superar el tope de MXN $25 pesos por litro este año, lo cual provocará un efecto dominó en el costo del precios del transporte de pasajeros y mercancías.

Las declaraciones del representante de los mercados populares del país ocurren pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a que, incluso con el incremento del tope del IEPS a los combustibles, el precio al público de la gasolina Magna no rebasará MXN $24 por litro este año.