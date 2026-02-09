La presidenta Claudia Sheinbaum reforzó la política minera de su administración al confirmar la recuperación de más de 200 concesiones consideradas ociosas o irregulares, una declaración que se da en medio de hechos que sacuden a la industria por violencia y la presión directa de Washington para asegurar minerales críticos. “Les adelanto que se van regresar más de 200 concesiones mineras”, dijo la presidenta. El anuncio se dio este lunes (9 de febrero), días después de que se firmara un Plan de Acción bilateral con Estados Unidos para intercambiar información en 60 días para llegar a un acuerdo más firme. “Tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Y que tampoco vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”, señaló Sheinbaum sobre el manejo de los minerales críticos en el país. Sheinbaum puso el acento en la soberanía y negó que vaya a entrar a “un proceso extractivista”. La presidenta señaló que será Marcelo Ebrard quien dé más detalles sobre esas concesiones y de qué compañías se tratan. En menos de siete días el gobierno de México recibirá a una comitiva de más de 400 empresarios canadienses. Con probablemente algunos mineros. Es con Canadá, entre otros países, con quien México está buscando un acuerdo alrededor de los minerales críticos. El pasado 4 de febrero se firmó un Plan de Acción entre México y Estados Unidos para intercambiar información y puntos de vista sobre la explotación de litio, cobre, níquel, cobalto y grafito. Estas acciones se realizan con respeto a “la soberanía y al T-MEC”. Estados Unidos ha estado buscando depender menos de los recursos naturales de China, particularmente. Se espera llegar a un acuerdo mundial para evitar conflictos por las preciadas tierras raras también, ya que muchas son indispensables para muchos componentes electrónicos principalmente. Ha sido la consecuencia, entre otros conflictos mundiales, de la disrupción de las cadenas de suministros que se dio durante la pandemia por Covid en el mundo. Ésta dejó ver la dependencia especialmente de los microprocesadores en el comercio mundial. Además, la presidenta insistió en que “la planta y el oro son considerados como minerales críticos”. Y que su administración busca mantener la producción de estos metales “porque puede decaer muchísimo”. Señaló que el Plan de Acción actual no le obliga a México a nada en particular todavía. No es vinculante, es solo un preámbulo para un acuerdo más formal, pero mientras tanto para “la comercialización de estos productos, nosotros tenemos tratados con todos los países del mundo.” El endurecimiento político coincide con un episodio que sacudió la confianza del mercado internacional. El 23 de enero secuestraron a 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp, en Concordia, Sinaloa y a la fecha se ha localizado una decena de cadáveres, de los cuáles ya se identificaron a 5 como parte de ese grupo. La Fiscalía de Sinaloa se ha encargado de la investigación con varios cateos que dieron lugar a encontrar a los 10 cadáveres. La empresa Vizsla Silver expresó sus condolencias. La minera canadiense Vizsla Silver confirmó que trabajadores vinculados a su operación en Concordia, Sinaloa, fueron secuestrados por grupos armados y posteriormente liberados, obligando a la empresa a revisar protocolos de seguridad y reforzar operaciones.