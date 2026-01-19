La semana pasada KidZania festejó 25 años y aprovechó el evento para dar algunos anuncios para 2026. El primero es que Xavier Ancona y su avanzada abrirán la primera franquicia de sus parques temáticos infantiles en Santiago de Chile.

Hasta ahora, la corporación solo operaba los parques en México y toda la expansión internacional se hizo a través de socios en los 22 diferentes países dónde ha llegado este invento mexicano.

Empresa

Las siguientes filiales que están preparando para abrir son la de Sao Paulo (2027), Hong Kong, Atenas y Taipei.

Cada año, unos 8 millones de niños pasan por los parques que creó Ancona, de los cuales 1.8 lo hace en sus cuatro instalaciones mexicanas.

En el horizonte planean lanzar un sistema de After School con enfoque STEM para promover entre los menores la adopción de la educación en ciencias, ingeniería y matemáticas.

El retorno de Gloria Guevara

Hablando de novedades, quien desembarcó de vuelta en una relevante labor para la industria del turismo es Gloria Guevara, una de las personas más reconocidas en el fomento de los negocios y los viajes.

Guevara asumirá de nuevo el liderazgo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus iglas en inglés) en una temporada fundamental para la industria a nivel global. El nombramiento se hizo a unas horas de que arranque el Fitur en Madrid, la mayor feria del ramo.

Página de Gloria Guevara

En su retorno, Guevara, que ya fue presidenta y CEO del WTTC entre 2017 y 2021, traerá la responsabilidad de que el sector privado asuma una mayor responsabilidad en la toma de decisiones y en las políticas públicas en torno al turismo, la mayor industria sin chimeneas del mundo.

Super tazón sin aguacates en TV

Por tercera oportunidad, la organización Avocados From Mexico volvió a esquivar los millonarios anuncios de TV del Super Bowl y apostó por una activación digital con inteligencia artificial para enganchar a los aficionados desde el celular, con foco en tiempo de interacción y ventas de guacamole.

Se trata de una “jugada” digital en lugar del pago de spots por u$s 8 millones por 30 segundos al aire. En su lugar, la organización que promociona el aguacate mexicano en EEUU lanzó “Prediction Pit”, una herramienta interactiva que ofrece predicciones en tiempo real de los partidos y recetas personalizadas de guacamole. El proyecto está montado sobre un sistema de IA predictiva y tiene como rostro a un avatar hiperrealista del actor Rob Riggle, que actúa como guía y “gurú del guac”.

Avocados from Mexico

Prediction Pit ajusta sus pronósticos conforme cambian variables como lesiones de jugadores o el clima en los estadios.

Tanto Avocados From Mexico como Riggle preaprobaron todas las posibles respuestas del avatar, y el sitio solo permite elegir entre opciones prediseñadas de estadísticas de futbol y tipos de guacamole, de modo que el usuario no pueda “hackear” el sistema con peticiones polémicas.

La estrategia busca “ganar” la segunda pantalla durante el Super Bowl, aprovechando que la audiencia comenta el partido en tiempo real desde el móvil. Según la marca, las activaciones de IA de 2024 y 2025 elevaron más de 30% el tiempo que la gente pasa en su web y 12% las vistas anuales, y ahora esperan que el nuevo formato ayude a vender más aguacates al presentar las opciones de guacamole de forma más atractiva.