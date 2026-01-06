"El sector que representamos nosotros es el sector que permite que el PIB se mantenga en crecimiento", dice el presidente de Concanaco-Servytur.

El sector de comercio, servicios y turismo es el único que se ha mantenido en expansión en 2025 y permitió que el año cerrara con crecimiento económico, aseguró Octavio de la Torre presidente de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El comercio, los servicios y el turismo representan 66% del PIB mexicano.

“El de comercio, servicios y turismo es el sector que se ha mantenido en crecimiento desde el sexenio anterior hasta este. Hubo un bache cuando se dio el COVID, obviamente el sector turístico tiene ciertas dificultades igual que el comercio, pero se viene transformando y la recuperación se dio de manera muy rápida en el momento en el que se supera la contingencia de la pandemia”, comentó en entrevista con El Cronista.

De acuerdo con el Indicador General de Actividad Económica (IGAE) más reciente, el sector terciario, donde se inserta el turismo, el comercio y los servicios tuvo un crecimiento anual de 0.8% durante noviembre.

“Ahora, al día de hoy, si tú ves los indicadores, el sector que representamos nosotros es el sector que permite que el PIB se mantenga en crecimiento”, comentó De la Torre.

Este sector, de acuerdo con los datos del directivo, representa dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB), pero concentra a 99% de las empresas de todo el país que van desde negocios familiares hasta grandes empresas.

“Es una economía que siempre está, que no se va en las crisis, que abre todos los días, que paga la nómina cada semana, que paga sus impuestos que cumple, pero es un segmento de la economía que obviamente no se encuentra ni en la parte del adulto mayor ni en la parte del joven construyendo el futuro, sino está en el segmento de la economía que sigue avanzando y siendo el motor nacional”, comentó.

Preparan segunda edición de “La Gran Escapada”

El año entrante, la Concanaco Servytur realizará la segunda edición de “La Gran Escapada”, un programa desarrollado para promover los destinos turísticos que tiene el país.

El año entrante, La Gran Escapada tiene el propósito de atraer turistas extranjeros durante el Mundial de Futbol para promover las experiencias que ofrece el país.

“Es un programa que está enfocado en que puedas hacer visibles las experiencias que existen que no tienen oportunidad de mostrarse pagando una pauta, pero que son experiencias que cuando tú vas a una población dices, “Tú llévame a donde tú vas.” Y que te genera una experiencia distinta está enfocada en diferentes eh modalidades de turismo, turismo deportivo, turismo religioso, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo de negocios, turismo de salud”, comentó.

Fin de la temporada navideña

Además, la Concanaco-Servytur estimó que los Reyes Magos se van a gastar MXN $26,136 millones antes del 6 de enero, lo que representará un crecimiento de 8% en comparación con lo que se gastaron Melchor, Gaspar y Baltazar el año anterior.

Además, la mayor parte de la derrama económica se concentrará en juguetes, electrónicos y el sector de ropa y calzado.