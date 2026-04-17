Las startups latinoamericanas recaudaron u$s 1.3 mil millones de dólares de venture capital en el primer trimestre de 2026, un aumento si se compara con los u$s 978 millones en el mismo periodo de 2025, marcando el primer trimestre más fuerte desde 2022, según el análisis que publica la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA). En el informe destaca que México cerró la brecha de financiación con Brasil,el histórico líder en inversión para startups. Las compañías tech con sede en México recaudaron un 21% más de capital respecto al año anterior y quedaron solo un 14% por detrás de las empresas con sede en Brasil en financiación total. Este dato contrasta con el recién publicado por Crunchbase, que le dio a México el primer lugar en inversión de venture capital en el primer trimestre de 2026, superando a Brasil. Según las estimaciones de Crunchbase, las startups mexicanas recaudaron un total de u$s 404 millones de dólares frente a los u$s 240 millones de las creadas en Brasil. Durante los primeros tres meses del año se pueden vislumbrar señales de recuperación en la inversión de riesgo después de cuatro años de caída que le siguió al boom que se vivió en 2021. En dicho periodo, cinco empresas representaron aproximadamente el 25% del total de capital de riesgo en 2025: Plata, ADDI, Klar, Omie y Kavak. La LAVCA indica que los inversionistas de capital riesgo se han vuelto cada vez más selectivos a la hora de invertir capital en nuevas oportunidades. Entre 2023 y 2025, las operaciones de seguimiento representaron el 50% de todas las inversiones en fase inicial. Como parte del mismo fenómeno en el ecosistema del venture capital, el valor de las operaciones se mantuvo estable, aunque el número de operaciones disminuyó. La inversión de capital riesgo se está concentrando cada vez más, caracterizándose por inversiones de mayor cuantía y un menor número de operaciones en todas las fases. Asimismo, la LAVCA destaca que los emprendedores recurren cada vez más al endeudamiento para gestionar su autonomía financiera y evitar la dilución del capital. Las startups respaldadas por capital riesgo obtuvieron más de u$s 2,000 millones de dólares en financiación a través de líneas de crédito.