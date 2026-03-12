La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal firmará un nuevo acuerdo con empresarios gasolineros para mantener el precio máximo de la gasolina en 24 pesos por litro en todo el país. El objetivo es evitar que el alza internacional del petróleo impacte el bolsillo de los consumidores. “Esta semana firmamos de nuevo un acuerdo con todos los gasolineros para que el combustible no suba de 24 pesos el litro, que es lo que hicimos el año pasado”, señaló la mandataria. El convenio será firmado en los próximos días y replica el mecanismo aplicado en 2025. De acuerdo con Sheinbaum, la medida permitirá incluso que el precio del combustible disminuya en términos reales, ya que el límite de 24 pesos no contempla ajustes por inflación. El anuncio ocurre en medio de un nuevo repunte en los mercados energéticos. El precio del crudo ha superado los 119 dólares por barril a nivel internacional, impulsado por las tensiones derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este escenario ha generado presión sobre los precios de los combustibles en distintos países, lo que llevó al gobierno mexicano a anticipar medidas para contener posibles aumentos en México. Sheinbaum también señaló que el gobierno podría recurrir al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar los incrementos del petróleo. Este mecanismo permite reducir temporalmente el impuesto aplicado a los combustibles cuando los precios internacionales suben, evitando que el alza llegue al consumidor. “Si sube el precio de la gasolina, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente en nuestro país. Si es necesario, lo vamos a ocupar”, reiteró la presidenta. Este esquema ya fue utilizado en 2022, cuando los precios energéticos se dispararon tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.