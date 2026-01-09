En esta noticia Aumenta demanda de crudo

Las exportaciones de Pemex, que en el tercer trimestre representaron la segunda fuente de ingresos más grande de la petrolera, tuvieron en 2025 su peor año en el siglo XXI.

De acuerdo con datos de la propia empresa, las exportaciones de Pemex representaron apenas 600 mil barriles diarios promedio entre enero y noviembre del año pasado, lo que representa 206 mil barriles menos en comparación con el mismo periodo de 2024, una reducción de 25.55% en apenas un año.

La exportación de crudo cayó 25.5% en solo un año. Foto: Archivo El Cronista de México.

El cambio en la tendencia es resultado de dos factores principales: la caída en la extracción del hidrocarburo a lo que se suma una mayor demanda de las 7 refinerías que funcionan en el país.

Al tomar como botón de muestra el mes de noviembre de 2024 y de 2025, la producción de petróleo pasó de 1.4 millones de barriles diarios de petróleo a 1.35 millones de barriles diarios.

A la caída de la extracción del hidrocarburo, se suma un incremento en la demanda de petróleo por parte de las 7 refinerías que tiene el país.

Aumenta demanda de crudo

Desde el sexenio pasado, una de las promesas principales en el sector hidrocarburos fue la “autosuficiencia energética”.

Para ello, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destinó aproximadamente MXN $63,000 millones para la rehabilitación de 6 refinerías y la compra de la planta de Deer Park, que tenía Pemex en conjunto con la petrolera anglo-holandesa, Shell.

Además, el mandatario ordenó la construcción de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, para lo que se destinaron prácticamente u$s 21,000 millones.

Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, Mx. Cortesía Presidencia de México

Estas inversiones comenzaron a reflejar un aumento en la demanda interna de petróleo de forma sostenida a partir de la segunda mitad del año pasado.

En este sentido, la demanda de petróleo de las 7 refinerías alcanzó su pico en noviembre de 2025, al representar 1.14 millones de barriles diarios.

Este dato contrasta con los 751.8 millones de barriles diarios demandados en noviembre de 2024.

El incremento entre un año y otro fue de 51.6%, de acuerdo con los datos de la petrolera.

El sábado pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido de supervisión en la refinería de Tula, cuando aseguró que la capacidad de refinación de Pemex se está recuperando, y dijo que 80% de los combustibles que se consumen en el país provienen de las plantas que tiene la petrolera en el país.