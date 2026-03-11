El oro se perfila como uno de los activos con mejor desempeño en 2026, con un alza de 20.4%, mientras que el Bitcoin pierde 19.6%, en medio de una mayor volatilidad en los mercados financieros marcada por tensiones geopolíticas y movimientos abruptos en los precios del petróleo. Durante la jornada nocturna del 9 de marzo, el petróleo llegó a subir hasta 20%, reflejando el nerviosismo de los inversionistas ante la escalada de tensiones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Días después, el crudo se ajustó a la baja tras declaraciones de Donald Trump que sugieren que los ataques en Medio Oriente están “por terminar”. Mientras tanto, en lo que va del año, los principales índices bursátiles de EE.UU. también registran retrocesos: el Dow Jones cae 0.28%, el Nasdaq pierde 1.77% y el S&P 500 retrocede 0.41%, de acuerdo con datos de Bloomberg. “En lo que va del año se ha registrado una mayor volatilidad en el mercado en comparación con el año pasado”, dijo Jacobo Rodríguez, consultor financiero en Roga Capital. El conflicto en Medio Oriente ha impulsado los precios de la energía y reavivado preocupaciones sobre la trayectoria de las tasas de interés en los próximos meses, ya que un aumento sostenido en los energéticos podría generar nuevas presiones inflacionarias. Ante este escenario, Carlos Hernández, director de análisis en Valdez Capital, señaló que los inversionistas deben priorizar estrategias enfocadas en el largo plazo. “Implica buscar valor de largo plazo que supere los retos o desafíos de corto plazo. Una estrategia bien planteada tiende a superar la volatilidad”, dijo el estratega a El Cronista. Hernández agregó que, en entornos de incertidumbre, suele aumentar el atractivo de activos defensivos. Rodríguez coincidió en que la diversificación del portafolio es una de las herramientas clave para reducir riesgos. Incluso cuando se incluyen activos de mayor volatilidad, explicó, es recomendable incorporar instrumentos que ayuden a amortiguar los movimientos del mercado. Entre ellos destacan instrumentos de renta fija de corto plazo, como Cetes en México, particularmente en plazos de 28 a 91 días. Aunque el dólar ha mostrado debilidad en los últimos meses, Rodríguez dijo que mantener cierta exposición al billete verde también puede ayudar a reducir la volatilidad dentro de las carteras de inversión. Cipactli Jiménez, analista independiente, señaló que otra alternativa para proteger el capital es la compra de activos físicos, como metales, entre ellos el oro, la plata y el uranio. Para Hernández, los sectores tradicionalmente defensivos siguen siendo consumo básico, salud y servicios públicos, además de los bonos con alta calificación crediticia. Los analistas coinciden en que definir un perfil de inversión es clave para ajustar la estrategia y el nivel de riesgo de cada portafolio.