Mendel permite a las empresas administrar, controlar y automatizar gastos como viáticos, viajes, gasolina, movilidad y otros desembolsos operativos.

En esta noticia Viajes y flotillas, las nuevas apuestas de Mendel

Mendel, fintech especializada en gestión y control de gastos corporativos, busca volver a duplicar su negocio este año, después de que en 2025 registró un crecimiento de 2X, mientras amplía su oferta para empresas con soluciones de gestión de viajes y flotillas, dijo Juan Francisco Montes de Oca, director de marketing y ventas de la compañía, en entrevista con El Cronista.

Su plataforma permite a las empresas administrar, controlar y automatizar gastos como viáticos, viajes, gasolina, movilidad y otros desembolsos operativos, a través de tecnología, tarjetas corporativas y herramientas de gestión que dan visibilidad sobre el uso de los recursos.

A cinco años de su creación en México, la compañía que compite directamente con Clara ya supera los 1,000 clientes corporativos en el país, principalmente empresas medianas y grandes, y ha extendido su operación a Argentina (país de origen de sus fundadores) y a Chile.

En Argentina, donde inició operaciones en 2024, cuenta con más de 300 clientes.“El año pasado fue un año de mucho crecimiento, hicimos 2X el año pasado, o sea, duplicamos todo el crecimiento que habíamos tenido en los años anteriores”, señaló Montes de Oca.

La expansión también estuvo acompañada por una ronda Serie B de u$s 45 millones, levantada en abril de 2025, con la participación de fondos como Base10 y Sky Capital.

De acuerdo con el directivo, la empresa mantiene una estrategia de crecimiento, pero con una posición de rentabilidad que le permite utilizar el capital de manera selectiva, principalmente para expansión regional, tecnología y marketing.

Viajes y flotillas, las nuevas apuestas de Mendel

Mendel se define como una compañía de tecnología enfocada en la gestión y control de gastos corporativos, más que como una empresa financiera. Su plataforma busca automatizar procesos y dar visibilidad sobre los gastos de las compañías, mientras que las tarjetas corporativas funcionan como una de las herramientas dentro de ese ecosistema.

“Nos consideramos mucho más tech que fin”, afirmó el ejecutivo, quien explicó que la estrategia de la empresa es trabajar incluso con bancos como aliados, combinando su tecnología con las capacidades financieras y de crédito de las instituciones.

Uno de los cambios que ha impulsado la demanda es la presión de las empresas por reducir costos y tener mayor control sobre sus gastos. Montes de Oca destacó que Mendel comenzó a recibir un mayor número de clientes de manera orgánica durante 2025, en un momento en que las compañías buscaban automatizar procesos y mejorar sus márgenes.

“El año pasado fue un año disruptivo donde muchas empresas nos vinieron a buscar porque estaban necesitando una solución de gestión y control de gastos, automatizar procesos, entender y tener visibilidad de sus gastos”, dijo.

El tamaño de algunos de estos gastos explica el potencial del mercado. El directivo señaló que Mendel tiene clientes que realizan más de 300 o 400 vuelos al mes, lo que puede representar millones de pesos mensuales en gastos de viajes, además de conceptos como peajes, gasolina y movilidad.

México concentra actualmente alrededor de 70% de sus clientes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, aunque la empresa busca ampliar su presencia en otras regiones. Ya cuenta con personal en Chihuahua, Mérida, Puebla, Guanajuato, León y Baja California, entre otros puntos.

Esta expansión también está llevando a Mendel a adaptar su producto a industrias con necesidades diferentes. En el norte del país, por ejemplo, la compañía identifica una mayor presencia de empresas vinculadas con logística, maquinaria y flotillas, por lo que está verticalizando sus soluciones.

En ese frente, Mendel lanzó Mendel Flotillas junto con Visa. La compañía estima que en México existen casi 9,000 empresas de flotillas que podrían ser potenciales clientes de esta solución. También busca acelerar Mendel Viajes, una plataforma de gestión de viajes corporativos que complementa su oferta de control de gastos y tarjetas corporativas.

La apuesta tecnológica es otro de los pilares del crecimiento. Montes de Oca asegura que actualmente el 90% de la tecnología de Mendel es “AI First”, lo que permite personalizar la plataforma para grandes corporativos sin tener que desarrollar una solución independiente para cada cliente.

“Lo que nos ha permitido la inteligencia artificial es poder ofrecer esa distinción a cada cliente, ese producto quizás más personalizado en la última milla”, explicó.

Mendel cuenta actualmente con 150 colaboradores, de los cuales alrededor de 70 están en México y 70 en Argentina, mientras que Chile concentra un equipo más pequeño en proceso de expansión. México concentra cerca de 90% del equipo comercial, de marketing y desarrollo de negocios.

Para el cierre de 2026, además de buscar repetir el crecimiento de 2X, la compañía analiza el lanzamiento de un nuevo país en la región, todavía sin revelar cuál. La estrategia, explicó Montes de Oca, consiste en acompañar a sus clientes corporativos conforme expanden sus operaciones por América Latina.