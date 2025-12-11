El Banco del Bienestar cerrará sus puertas durante el viernes 12 de diciembre y los cuentahabientes que se encuentren registrados para cobrar alguna de las 3 becas estudiantiles más famosas, deberán aguardar hasta la próxima semana.

La entidad bancaria que dispersa los recursos correspondientes a los Programas del Bienestar que otorga la Administración de Claudia Sheinbaum suspenderá los depósitos de dinero durante la jornada de mañana.

En este sentido, quienes quieran saber cuándo se retomarán las transferencias de las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, deberán atender al calendario difundido en redes sociales por la institución.

¿Por qué no habrá depósitos el 12 de diciembre?

Cada 12 de diciembre, los habitantes del territorio azteca que profesan la religión católica celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, acercándose a su templo ubicado al norte dela Ciudad de México (CDMX), particularmente en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Banco del Bienestar no realizará depósitos durante el viernes 12 de diciembre. (Foto: Archivo).

Con motivo de homenajear este símbolo religioso, la comunidad mexicana organiza festejos masivos, por lo que una de las dudas más frecuentes que ha surgido en las últimas semanas tiene que ver con si esta fecha será declarado feriado obligatorio.

Cabe destacar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que durante el viernes 12 de diciembre los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones de manera habitual a excepción de un sector de la población: el bancario.

Los bancos cerrarán sus puertas durante este fecha y no brindarán atención presencial, por lo que se aconseja reprogramar todos los trámites.

¿Cuándo vuelven los depósitos de dinero?

De acuerdo a la información que mantiene actualizada el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales de comunicación, los depósitos de dinero no se realizarán durante el transcurso de la jornada.

Aquellos beneficiarios que busquen saber en qué fecha se retomarán los pagos, deberán atender al calendario difundido por la entidad, ya que establece el próximo lunes 15 de diciembre como el día en que volverán a cobrar los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Lunes 15 de diciembre: letras N, Ñ, O, P y Q.

Martes 16 de diciembre: letra R .

Miércoles 17 de diciembre: letra S .

Jueves 18 de diciembre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.