Más de 4.4 millones de pequeños comercios en México podrían beneficiarse con la nueva cuenta de depósito Nivel 2 Bis creada por el Banco de México (Banxico), al ofrecer una alternativa para recibir pagos digitales de acuerdo con sus necesidades operativas, señaló un análisis de YG Consultores.

El despacho señaló que las modificaciones establecidas por el banco central mediante la Circular 11/2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio, buscan ampliar las opciones disponibles dentro del sistema financiero e impulsar el uso de transferencias electrónicas y pagos con tarjeta.

El nuevo esquema permitirá cuentas con un límite mensual de abonos de hasta 15 mil UDIS, equivalentes a alrededor de MXN$ 132 mil; sin embargo, los recursos recibidos en efectivo tendrán un límite de 3 mil UDIS, cerca de MXN$ 26 mil.

Una alternativa para pequeños negocios

YG Consultores explicó que el Nivel 2 Bis está diseñado para personas físicas mexicanas con residencia en el país y, particularmente, para pequeños comercios que requieren herramientas para cobrar de manera digital sin acceder a productos financieros más complejos.

Una de las principales características de estas cuentas es que una parte relevante de sus operaciones deberá realizarse por medios electrónicos, ya que al menos 12 mil UDIS del monto mensual tendrán que provenir de pagos digitales.

De acuerdo con el análisis, esta condición busca acelerar la adopción de medios de pago electrónicos y generar mayor trazabilidad en las operaciones económicas, al mismo tiempo que facilita la incorporación de más negocios al sistema financiero formal.

Menos barreras para acceder al sistema financiero

Otro de los elementos destacados por YG Consultores es la simplificación del proceso de apertura, ya que estas cuentas podrán contratarse en línea y no requerirán presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Para acceder al producto será necesario contar únicamente con identificación oficial y comprobante de domicilio, lo que reduce los requisitos de entrada para usuarios que buscan integrarse al ecosistema de pagos digitales.

La Asociación de Bancos de México (ABM) respaldó la medida y señaló que contribuirá a fortalecer la digitalización financiera, ampliar la aceptación de pagos electrónicos y avanzar en la formalización de la economía.

Un nuevo impulso a la digitalización financiera

Además del impacto en pequeños comercios, Banxico estima que esta medida podría beneficiar a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencia, al abrir una vía más adecuada para realizar operaciones digitales.

Para YG Consultores, la creación del Nivel 2 Bis representa más que un ajuste regulatorio, ya que forma parte de una estrategia para reducir la dependencia del efectivo y avanzar hacia una economía con mayor eficiencia, seguridad y participación dentro del sistema financiero formal.