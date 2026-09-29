En esta noticia Experiencia en renta variable y activos alternativos

Afore Banamex incorporará a Sergio Molina Gutiérrez como director de Inversiones (Chief Investment Officer) a partir del 1 de noviembre, un movimiento con el que la administradora busca reforzar la gestión de sus portafolios y sus capacidades en asignación de activos, renta variable e inversiones alternativas.

Molina llega a Afore Banamex después de 17 años en Afore SURA, donde ocupó distintos cargos de liderazgo y se desempeñó recientemente como Head of Asset Allocation & Equities. En su nueva posición estará al frente de las estrategias de inversión, la administración de portafolios, el monitoreo de riesgos y el seguimiento al desempeño de los recursos administrados.

“La incorporación de Sergio representa un paso importante para continuar fortaleciendo nuestras capacidades de inversión y seguir generando valor de largo plazo para nuestros clientes ”, señaló Marcelo Santos, director general de Afore Banamex.

El directivo añadió que la experiencia de Molina en administración de activos, asignación estratégica de portafolios y liderazgo de equipos de inversión será relevante para consolidar la estrategia de la administradora y fortalecer su propuesta de valor para los trabajadores.

Experiencia en renta variable y activos alternativos

Durante su trayectoria en SURA, Molina lideró áreas relacionadas con renta variable local y global, asignación estratégica de activos e inversiones alternativas.

Entre sus responsabilidades estuvo la gestión de estrategias globales de renta variable y el diseño e implementación de procesos de inversión sistemáticos para mercados internacionales.

También participó en el desarrollo de capacidades para invertir en FIBRAs y capital privado , además de encabezar equipos multidisciplinarios vinculados con renta variable, materias primas, regulación, gestión de proyectos y estrategia para comités de inversión.

En Afore Banamex, además de dirigir al equipo de inversiones, tendrá entre sus funciones fortalecer las capacidades de investigación, construcción de portafolios y generación de ideas de inversión, bajo un enfoque que combine análisis cuantitativo y una visión integral de los mercados.

El nuevo CIO también representará a la administradora ante clientes, organismos de la industria y otros grupos relacionados con la gestión de activos.

Molina cuenta con más de 20 años de experiencia en inversión y administración de activos. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Investment Management por City St George’s, University of London.

Actualmente también se desempeña como consejero suplente independiente de ASIGNA, la cámara de compensación del Mercado Mexicano de Derivados, y participa como conferencista en foros especializados sobre inversiones, mercados financieros y perspectivas económicas.

Con su incorporación, Afore Banamex busca fortalecer la administración de los recursos de sus clientes mediante una estrategia enfocada en el desempeño de largo plazo y en la diversificación de sus portafolios.